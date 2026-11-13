حسين لبيب: المدير الفني سببب رحيل جون إدوارد.. والمصلحة تحسم عودته مرة أخرى

كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي للفريق، موضحًا الأسباب التي أدت إلى انتهاء العلاقة بين الطرفين، وموقف إدارة القلعة البيضاء من إمكانية عودته للعمل داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

الخلاف حول المدير الفني وراء رحيل جون إدوارد

وأكد حسين لبيب أن الاختلاف في وجهات النظر بشأن ملف المدير الفني كان أحد الأسباب الرئيسية وراء رحيل جون إدوارد عن منصبه، مشيرًا إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حول عدد من الملفات المتعلقة بإدارة كرة القدم.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة «أون سبورت»: «ملف المدير الفني أحد أسباب رحيل جون إدوارد، ولم نتفق في عدد من الأشياء».

حسين لبيب يوجه الشكر إلى جون إدوارد

وحرص لبيب على توجيه الشكر إلى المدير الرياضي السابق، تقديرًا لما قدمه خلال فترة عمله داخل النادي، مؤكدًا أن الزمالك كان صاحب تجربة رائدة في الكرة المصرية عندما منح صلاحيات إدارة ملف كرة القدم إلى مدير رياضي.

وأضاف: «كنا أصحاب السبق في مصر بمنح صلاحية إدارة ملف الكرة للمدير الرياضي، وأشكر جون إدوارد على ما قدمه لنادي الزمالك».

كما طالب رئيس القلعة البيضاء بتحري الدقة والصدق فيما يتم تداوله بشأن أسباب الرحيل، نافيًا أن يكون جون إدوارد قد طلب الحصول على صلاحيات مطلقة تجعله صاحب القرار الوحيد في إدارة فريق الكرة، مؤكدًا أنه لم يطلب أن يكون الآمر الناهي داخل النادي.

هل يعود جون إدوارد إلى الزمالك؟

وحسم حسين لبيب موقفه من إمكانية عودة جون إدوارد للعمل داخل الزمالك مستقبلًا، مؤكدًا أن إدارة النادي لا تمانع عودته إذا اقتضت مصلحة الفريق ذلك، مشددًا على أن النادي لا يتبع سياسة إقصاء الأشخاص.

وقال: «إذا اقتضت مصلحة نادي الزمالك عودة جون إدوارد فلا مشكلة لدينا، ولا نقصي أحدًا».

مستحقات جون إدوارد وفتح تحقيق في الغرامات

وفيما يتعلق بالملف المالي، كشف لبيب عن عقد جلسة مع جون إدوارد خلال الفترة الماضية لمناقشة عدد من الأمور العالقة بين الطرفين، موضحًا أن هذه الجلسة لا ترتبط بملف شركة الكرة.

وأشار إلى أن جون إدوارد يمتلك مستحقات مالية لدى الزمالك، في الوقت الذي توجد فيه بعض الملفات والأمور التي ترغب إدارة النادي في مناقشتها معه.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالكشف عن فتح تحقيق بشأن ملف الغرامات الموقعة على النادي، في إطار تحركات الإدارة لمراجعة هذا الملف والوقوف على أسبابه وتفاصيله خلال الفترة المقبلة