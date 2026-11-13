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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.. أمريكا تلاحق إيرانيا حاول اغتيال مسؤولين سابقين

الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إلهام عبد العزيز

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال شهرام بورصافي، العضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، للاشتباه في تورطه بمخطط لاغتيال مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية.

20 مليون دولار ترصدها أمريكا للبحث عن عضو بالحرس الثوري الإيراني 


وأوضح برنامج«مكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة أن بورصافي، المقيم في إيران، يُشتبه في أنه سعى، نيابة عن فيلق القدس، إلى تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف مسؤولين أمريكيين سابقين.

وأضاف البرنامج أن بورصافي استخدم، خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2022، تطبيقات مراسلة مشفرة في محاولة لاستئجار أشخاص لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف مسؤولاً سابقاً في الحكومة الأمريكية، في العاصمة واشنطن وولاية ماريلاند، مقابل مبلغ قدره 300 ألف دولار.


وبحسب الوزارة، يُشتبه في أن بورصافي قدم دعماً مادياً وموارد لتسهيل محاولة الاغتيال العابرة للحدود، وهي أنشطة تصنفها السلطات الأمريكية ضمن الجرائم المرتبطة بالإرهاب.

 وحذرت الخارجية الأميركية من أن بورصافي قد يكون مسلحاً وخطيراً، داعية كل من لديه معلومات عن مكان وجوده أو أنشطته إلى التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

 ويأتي الإعلان في إطار جهود برنامج مكافآت من أجل العدالة لتعقب المطلوبين في قضايا الإرهاب والأنشطة المرتبطة بالجماعات التي تصنفها واشنطن منظمات إرهابية أجنبية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني.

الخارجية الأمريكية أمريكا واشنطن الحرس الثوري الإيراني

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