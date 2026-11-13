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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو خارج أو مسافر .. خريطة طقس الجمعة و"تحذير الـ5 ساعات" على الطرق

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، مشيرة إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.   

وأوضحت الهيئة في بيانها أن البلاد ستشهد طقسًا خريفيًا معتدلًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.   

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: تتكون من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء.   

فرص أمطار: تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.  

سحب ورذاذ: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق على فترات متقطعة.   

نشاط رياح: تنشط الرياح أحيانًا لتتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/ساعة على أغلب الأنحاء.   

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح بين 25 و26 درجة، والصغرى بين 15 و16 درجة.  

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين 24 و25 درجة، والصغرى بين 15 و16 درجة.   

شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 26 و27 درجة، والصغرى بين 11 و12 درجة.   

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح بين 30 و31 درجة، والصغرى بين 14 و15 درجة.   

واختتمت الهيئة بيانها بمطالبة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات المستمرة الصادرة عنها.   

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الظواهر الجوية شبورة مائية سقوط أمطار

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