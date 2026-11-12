الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة نهارا طقس معتدل إلى مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً خاصة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وقد تكون متوسطة أحياناً جنوباً على حلايب والشلاتين على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح : جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 26 14

6 أكتوبر 27 14

بنها 26 15

دمنهور 25 15

وادي النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 15

بلطيم 24 16

المنصورة 25 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 26 16

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 27 14

العريش 26 12

رفح 25 11

رأس سدر 29 13

نخل 23 07

كاترين 19 06

الطور 26 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 28 17

الاسكندرية 25 15

العلمين 24 15

مطروح 24 14

السلوم 25 14

سيوة 26 12

رأس غارب 27 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 28 18

الشلاتين 30 19

حلايب 28 20

أبو رماد 29 21

مرسى حميرة 29 20

أبرق 30 19

جبل علبة 30 19

رأس حدربة 28 20

الفيوم 26 12

بني سويف 27 12

المنيا 27 11

أسيوط 28 11

سوهاج 29 12

قنا 30 14

الأقصر 31 13

أسوان 31 14

الوادى الجديد 29 13

أبوسمبل 30 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 33 24

المدينة 29 19

الرياض 21 13

المنامة 26 20

أبوظبى 30 24

الدوحة 28 21

الكويت 24 12

دمشق 22 07

بيروت 24 19

عمان 22 10

القدس 23 12

غزة 26 16

بغداد 24 12

مسقط 30 25

صنعاء 24 06

الخرطوم 35 22

طرابلس 30 21

تونس 28 16

الجزائر 22 16

الرباط 23 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 12

إسطنبول 23 18

إسلام آباد 23 13

نيودلهى 30 19

جاكرتا 33 25

بكين 15 00

كوالالمبور 32 24

طوكيو 20 10

أثينا 22 17

روما 22 12

باريس 11 02

مدريد 16 11

برلين 08 03

لندن 08 00

مونتريال 06 02

موسكو 04 02

نيويورك 08 03

واشنطن 10 02

نواكشوط 35 22

أديس أبابا 24 09