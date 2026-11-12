أكد أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، أن عمال الهيئة حققوا إنتاجية تفوق الطاقات القصوى المخططة للشركات العالمية المنتجة للماكينات.

وقال أشرف إمام في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "الهيئة كانت أول مطبعة تستخدم تكنولوجيا الطباعة الرقمية في مصر عام 2006".

وأضاف أشرف إمام: “نجحنا في تطوير ماكيناتنا التاريخية، وإضافة وحدات ترقيم وطباعة بيانات متغيرة؛ لتواكب العصر”.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،: "ننفرد بالتأمين الحصري للوثائق والمحررات الرسمية باستخدام تقنية الحبر الممغنط".

وأكمل أشرف إمام: "طورنا الشهادات الصحية الورقية إلى كروت وبطاقات ذكية تأمينية مضادة للتزوير".