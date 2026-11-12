عبر هاتف وكاميرا .. زوار "الشارقة الدولي للكتاب" يتحدثون هاتفياً مع أمير الشعراء وجبران خليل جبران

في غرفة تستعيد ملامح زمن الهاتف التقليدي بردهة التواصل الاجتماعي، تنفتح أمام زوار الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة غير مألوفة للإنصات إلى أدباء من عصور مختلفة، وطرح الأسئلة عليهم، واستكشاف عوالمهم الأدبية بشكل أعمق، عبر تجربة تفاعلية توظف الذكاء الاصطناعي، وتتيح محاورة جبران خليل جبران وأحمد شوقي وإديث وارتون، من خلال نماذج تفاعلية تستند إلى سيرهم وأعمالهم، وتستحضر محطات من تجاربهم الإبداعية.

تبدأ التجربة باختيار الزائر للغته المفضلة عبر الشاشة التفاعلية الموجودة داخل الغرفة، ثم تحديد الشخصية التي يرغب الزائر في محاورتها، لتظهر صورتها ونبذة تعريفية عنها، قبل الضغط على زر الاتصال وانتظار بدء المكالمة، حتى يسمع صوتاً يعرّف بنفسه، ثم تبدأ مساحة مفتوحة للأسئلة.

تعتمد التجربة على الذكاء الاصطناعي لتقديم محاكاة تفاعلية للشخصية الأدبية، تتيح للزائر أن يسأل عن تجربتها في الكتابة وأعمالها، ورؤيتها للشعر والأدب، وأن يتلقى إجابات تتناسب مع اللغة التي اختارها، ومع المجال الإبداعي الذي ارتبط به الشاعر أو الكاتب.

ويستحضر تصميم الغرفة بما يضمه من هاتف قديم ذي أزرار بارزة وقطع ديكور أجواء الاتصالات الهاتفية القديمة، وتعيد تشكيل أجواء زمنٍ كانت فيه المكالمات الهاتفية تحمل شيئاً من الترقب، فيما تُختتم التجربة بالتقاط صورة للزائر بجانب الشاعر الذي تحدث معه، بواسطة كاميرا مثبتة على جانب الشاشة التفاعلية، تُطبع خلال دقيقة بجودة عالية، لتكون تذكاراً من حوار جمعه بأحد أعلام الأدب بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر تقنية أتاحت له الاقتراب من أفكاره وتجربته بطريقة غير مألوفة.