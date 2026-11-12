قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام أمريكي: مقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بحي لوجان سيركل بواشنطن
سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية
حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟
شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المناصب القيادية
بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبر هاتف وكاميرا .. زوار "الشارقة الدولي للكتاب" يتحدثون هاتفياً مع أمير الشعراء وجبران خليل جبران

"الشارقة الدولي للكتاب
"الشارقة الدولي للكتاب
أ ش أ

 في غرفة تستعيد ملامح زمن الهاتف التقليدي بردهة التواصل الاجتماعي، تنفتح أمام زوار الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة غير مألوفة للإنصات إلى أدباء من عصور مختلفة، وطرح الأسئلة عليهم، واستكشاف عوالمهم الأدبية بشكل أعمق، عبر تجربة تفاعلية توظف الذكاء الاصطناعي، وتتيح محاورة جبران خليل جبران وأحمد شوقي وإديث وارتون، من خلال نماذج تفاعلية تستند إلى سيرهم وأعمالهم، وتستحضر محطات من تجاربهم الإبداعية.

تبدأ التجربة باختيار الزائر للغته المفضلة عبر الشاشة التفاعلية الموجودة داخل الغرفة، ثم تحديد الشخصية التي يرغب الزائر في محاورتها، لتظهر صورتها ونبذة تعريفية عنها، قبل الضغط على زر الاتصال وانتظار بدء المكالمة، حتى يسمع صوتاً يعرّف بنفسه، ثم تبدأ مساحة مفتوحة للأسئلة.

تعتمد التجربة على الذكاء الاصطناعي لتقديم محاكاة تفاعلية للشخصية الأدبية، تتيح للزائر أن يسأل عن تجربتها في الكتابة وأعمالها، ورؤيتها للشعر والأدب، وأن يتلقى إجابات تتناسب مع اللغة التي اختارها، ومع المجال الإبداعي الذي ارتبط به الشاعر أو الكاتب.

ويستحضر تصميم الغرفة بما يضمه من هاتف قديم ذي أزرار بارزة وقطع ديكور أجواء الاتصالات الهاتفية القديمة، وتعيد تشكيل أجواء زمنٍ كانت فيه المكالمات الهاتفية تحمل شيئاً من الترقب، فيما تُختتم التجربة بالتقاط صورة للزائر بجانب الشاعر الذي تحدث معه، بواسطة كاميرا مثبتة على جانب الشاشة التفاعلية، تُطبع خلال دقيقة بجودة عالية، لتكون تذكاراً من حوار جمعه بأحد أعلام الأدب بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر تقنية أتاحت له الاقتراب من أفكاره وتجربته بطريقة غير مألوفة.

الهاتف التقليدي التواصل الاجتماعي معرض الشارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

المتوفية

مصرع طالبة أسفل عجلات القطار ببنها

المتهم

حاول يبيعها فى الإسكندرية.. القبض على شخص سرق سيارة صديقى بأسوان

صورة أرشيفية

الإعـ.دام شنقًا لنجّار ووالده في الإسكندرية بتهمة احتجاز وهتك عرض فتاة

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد