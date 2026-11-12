جامعة الدول العربية: ندعم ما تتخذه السعودية من إجراءات مشروعة لحماية أراضيها ومواطنيها

أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت جامعة الدول العربية، إن اعتداءات الحوثي تصعيد خطير يكشف إصرار هذه الميليشيا على تهديد أمن المملكة واستقرارها وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت جامعة الدول العربية: استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بما في ذلك المقدسات الإسلامية انتهاك سافر لسيادتها وسلامة أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وتابعت جامعة الدول العربية: “نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها”.

وأكملت جامعة الدول العربية:" ندعم ما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات مشروعة وفقا للقانون الدولي لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها