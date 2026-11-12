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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة الدول العربية: ندعم ما تتخذه السعودية من إجراءات مشروعة لحماية أراضيها ومواطنيها

نبيل فهمي
نبيل فهمي
هاني حسين

أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت جامعة الدول العربية، إن اعتداءات الحوثي تصعيد خطير يكشف إصرار هذه الميليشيا على تهديد أمن المملكة واستقرارها وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت جامعة الدول العربية: استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بما في ذلك  المقدسات الإسلامية انتهاك سافر لسيادتها وسلامة أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


وتابعت جامعة الدول العربية: “نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها”.

وأكملت جامعة الدول العربية:" ندعم ما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات مشروعة وفقا للقانون الدولي لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها

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