المهندس أحمد عامر رئيسا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

صدر قرار بتكليف المهندس أحمد إبراهيم حامد عامر بالقيام بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم خلفا للمهندس وليد سعيد الذي تم تكليفه برئاسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وذلك في إطار دعم منظومة العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات القيادية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



خبرات هندسية وإدارية تمتد لأكثر من منصب

ويمتلك المهندس أحمد إبراهيم عامر خبرات فنية وإدارية ممتدة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة المنوفية عام 2004 وبدأ مسيرته المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وتدرج في عدد من المناصب الفنية والقيادية.



تدرج في المناصب القيادية بالمنوفية

وتولى عامر رئاسة فرع الشهداء ثم شغل منصب مدير عام إدارة المياه بقطاع الدعم الفني قبل تكليفه بالقيام بأعمال رئيس قطاع التشغيل والصيانة اعتبارا من عام 2023 كما تولى القيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.



ملفات التشغيل والصيانة على رأس الخبرات

وتتنوع خبراته بين تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة منظومة التشغيل كما حصل على عدد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في القيادة والإدارة وترشيد الطاقة والسلامة والصحة المهنية وهو ما يمثل رصيدا مهنيا يدعم مسؤولياته الجديدة.



تطوير الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل

ومن المنتظر أن تسهم خبرات المهندس أحمد عامر الفنية والإدارية في مواصلة تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.