محافظ الفيوم ومساعد وزير الخارجية يفتتحان أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

افتتح الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، يرافقه السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون القنصلية، أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمحافظة، داخل نادي محافظة الفيوم الرياضي، بهدف تيسير الخدمات الرسمية وتخفيف مشقة السفر عن المواطنين.



خدمات قنصلية متكاملة لأبناء الفيوم

جاء الافتتاح بحضور اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، وعضوتي مجلس النواب الدكتورة يارا عزت شيبة والدكتورة شيرين مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية والقضائية وممثلي وزارة الخارجية واستمع المحافظ ومساعد وزير الخارجية إلى شرح حول الخدمات المقدمة، وتفقدا أقسام المكتب والتجهيزات الفنية والإدارية وآليات استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم وأكد غنيم أن افتتاح المكتب يمثل نقلة مهمة طال انتظارها، إذ يوفر خدمات التصديق على المستندات والمعاملات القنصلية، ويجنب المواطنين الانتقال إلى القاهرة والمحافظات المجاورة، موجها الشكر إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السابق ومحافظ الجيزة الحالي، تقديرا لجهوده في دعم إنشاء المكتب.



تغطية جميع محافظات الجمهورية

من جانبه أكد السفير حداد الجوهري أن افتتاح المكتب استكمل تغطية جميع محافظات الجمهورية بمكاتب التصديقات، موضحا أنه يقدم خدمات التصديق على المحررات الرسمية والشهادات الدراسية والمستندات الحكومية والتجارية لاستخدامها داخل مصر وخارجها وفقا للضوابط المعتمدة.



تجهيزات حديثة على مساحة 97 مترا

ويقع المكتب على مساحة 97 مترا مربعا، ويضم أجهزة كمبيوتر وطابعة وماكينة تصوير وخزينة وأثاثا وتكييفات، إلى جانب أماكن انتظار للمواطنين وماكينة لتنظيم الدخول بالأرقام وشاشات لتوضيح منافذ تقديم الخدمات، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمة.