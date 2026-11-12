قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية
حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟
شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المناصب القيادية
بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة
ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم ومساعد وزير الخارجية يفتتحان أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

محافظ الفيوم ومساعد وزير الخارجية يفتتحان أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمحافظة
محافظ الفيوم ومساعد وزير الخارجية يفتتحان أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمحافظة

افتتح الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، يرافقه السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون القنصلية، أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمحافظة، داخل نادي محافظة الفيوم الرياضي، بهدف تيسير الخدمات الرسمية وتخفيف مشقة السفر عن المواطنين.


خدمات قنصلية متكاملة لأبناء الفيوم

جاء الافتتاح بحضور اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، وعضوتي مجلس النواب الدكتورة يارا عزت شيبة والدكتورة شيرين مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية والقضائية وممثلي وزارة الخارجية واستمع المحافظ ومساعد وزير الخارجية إلى شرح حول الخدمات المقدمة، وتفقدا أقسام المكتب والتجهيزات الفنية والإدارية وآليات استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم وأكد غنيم أن افتتاح المكتب يمثل نقلة مهمة طال انتظارها، إذ يوفر خدمات التصديق على المستندات والمعاملات القنصلية، ويجنب المواطنين الانتقال إلى القاهرة والمحافظات المجاورة، موجها الشكر إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السابق ومحافظ الجيزة الحالي، تقديرا لجهوده في دعم إنشاء المكتب.


تغطية جميع محافظات الجمهورية

من جانبه أكد السفير حداد الجوهري أن افتتاح المكتب استكمل تغطية جميع محافظات الجمهورية بمكاتب التصديقات، موضحا أنه يقدم خدمات التصديق على المحررات الرسمية والشهادات الدراسية والمستندات الحكومية والتجارية لاستخدامها داخل مصر وخارجها وفقا للضوابط المعتمدة.


تجهيزات حديثة على مساحة 97 مترا

ويقع المكتب على مساحة 97 مترا مربعا، ويضم أجهزة كمبيوتر وطابعة وماكينة تصوير وخزينة وأثاثا وتكييفات، إلى جانب أماكن انتظار للمواطنين وماكينة لتنظيم الدخول بالأرقام وشاشات لتوضيح منافذ تقديم الخدمات، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمة.

الفيوم محافظ الفيوم وزير الخارجية أول مكتب للتصديقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع جنرال موتورز وبروكتر آند جامبل تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد فريد: نستهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: نستهدف توسيع الشراكات مع مجتمع الأعمال الأمريكي والأفريقي

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد