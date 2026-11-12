أخبار السيارات | لينك آند كو 900L تشبه رنج روفر .. بي واي دي تنتج سيارتها رقم 19 مليون.. أسعار 5 عربيات ميني فان 2027

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يوجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة لينك آند كو عن طرازها الجديد لينك آند كو 900L، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وأنيقا، وبها نظام هجين قابل للشحن الخارجي.

كشفت شركة بي واي دي عن إنتاج سيارتها رقم 19 مليون من سيارات الطاقة الجديدة، بالإضافة إلي أنه تم فتح باب الحجز على سيارة Ti9 الجديدة التابعة لعلامتها فانج تشنج باو (Fang Cheng Bao) في السوق الصيني.

يتواجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.