بعد قفزة أسعار الذهب.. أين تتجه مدخرات المصريين بين المعدن الأصفر والدولار والعقارات؟

مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والمحلية، يجد المصريون أنفسهم أمام خيارات متعددة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، بين الذهب الذي يظل أحد أبرز الملاذات التقليدية، والدولار باعتباره وسيلة للتحوط من تقلبات سعر الصرف، والعقارات التي ينظر إليها كثيرون باعتبارها استثمارًا طويل الأجل، إلى جانب الشهادات والودائع وصناديق الاستثمار.



وأعادت التحركات الأخيرة في أسعار الذهب طرح التساؤلات حول الوجهة الأنسب للمدخرات، خاصة مع اختلاف طبيعة كل أداة استثمارية من حيث العائد والمخاطر وسهولة تسييل الأموال، فضلًا عن اختلاف احتياجات الأفراد وقدرتهم على تحمل تقلبات الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية نحو 6109 جنيهات للشراء و6025 جنيهًا للبيع، وفق بيانات منشورة صباح الخميس 12 نوفمبر 2026، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وهو ما يعكس استمرار حالة التذبذب التي يشهدها سوق الذهب.

الذهب.. ملاذ للحفاظ على قيمة المدخرات

ويظل الذهب من أكثر الأدوات التي يقبل عليها المصريون لحماية مدخراتهم من آثار التضخم وتقلبات العملة، نظرًا لسهولة تداوله وإمكانية بيعه عند الحاجة، فضلًا عن ارتباط أسعاره بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الذهب يمثل خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مدخراتهم خلال فترة قريبة، نظرًا لسهولة التخارج منه مقارنة بالعقارات، التي تحتاج إلى وقت أطول لإعادة البيع.

وشدد جاب الله على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية وعدم الاعتماد على أداة واحدة، موضحًا أن اختيار وسيلة الادخار يتوقف على حجم الأموال المتاحة والمدة الزمنية التي يرغب المستثمر في الاحتفاظ خلالها بأمواله.

ومن جانبه، يرى سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الذهب من أبرز الخيارات الادخارية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلبات أسعار الصرف، مشيرًا إلى أهمية الشراء التدريجي والابتعاد عن المضاربة اليومية والسعي وراء الأرباح السريعة.

الدولار والشهادات.. السيولة والعائد الدوري

ويمثل الاحتفاظ بجزء من المدخرات في صورة عملات أجنبية أحد الخيارات التي يلجأ إليها بعض المواطنين للتحوط من تغيرات أسعار الصرف، خاصة لمن لديهم التزامات مستقبلية بالدولار، مثل مصروفات الدراسة أو السفر أو التعاملات الخارجية.

لكن الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لا يحقق بالضرورة عائدًا دوريًا، كما أن قيمتها بالجنيه تتأثر بتحركات سعر الصرف، وهو ما يجعل المقارنة بينها وبين الأوعية الادخارية المصرفية مرتبطة بهدف صاحب المدخرات واحتياجاته.

وفي المقابل، توفر الشهادات والودائع المصرفية عائدًا دوريًا معلومًا وفق شروط كل منتج، وهو ما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى دخل منتظم أو يرغبون في الاحتفاظ بأموالهم داخل القطاع المصرفي.

وقالت الدكتورة جيهان يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن الشهادات الادخارية تعد خيارًا مناسبًا لأصحاب الدخول المنتظمة، بينما ترتبط فرص الاستثمار في الأسهم بتطورات أسعار الفائدة وأداء الشركات والسوق.

العقارات.. استثمار طويل الأجل وسيولة أقل

أما العقارات، فتظل من أبرز الخيارات التي يفضلها أصحاب المدخرات الكبيرة، خاصة الراغبين في الاحتفاظ بأصول ملموسة على المدى المتوسط والطويل، سواء من خلال شراء وحدات سكنية أو تجارية أو الاستثمار في الأراضي.

وقال وليد جاب الله إن العقارات تناسب الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، لكنها تختلف عن الذهب من حيث سرعة تحويلها إلى سيولة نقدية، إذ قد يحتاج بيع الوحدة العقارية إلى فترة زمنية أطول، فضلًا عن ارتباط الاستثمار بها بموقع العقار وجودته وتكاليف الصيانة والتشغيل.

وفي السياق نفسه، قال عبد المجيد جادو، الخبير العقاري، إن تنويع المدخرات بين العقارات والذهب والبورصة يمثل أحد التصورات الممكنة لتوزيع المخاطر، مع ضرورة اختيار الأصول التي تتيح للمستثمر إمكانية التخارج بصورة آمنة.

صناديق الاستثمار.. بدائل بمبالغ أقل

ولم تعد خيارات الادخار مقتصرة على شراء الذهب بصورة مباشرة أو شراء العقارات، إذ ظهرت أدوات استثمارية تتيح للمواطنين المشاركة بمبالغ أقل، من بينها صناديق الاستثمار في الذهب وصناديق الدخل الثابت وصناديق الأسهم.

وتتيح صناديق الذهب للمستثمر الاستفادة من حركة أسعار المعدن الأصفر دون الحاجة إلى شراء السبائك وتخزينها بنفسه، بينما توفر صناديق الدخل الثابت أدوات للاستثمار في أذون وسندات وأدوات مالية أخرى وفق سياسة كل صندوق.

وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المنشورة عن الربع الأول من عام 2026 إلى ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس توسعًا في استخدام هذه الأدوات الاستثمارية.

التنويع.. الحل لتقليل مخاطر تقلبات الأسواق

وتتباين الاختيارات الاستثمارية بحسب حجم المدخرات واحتياجات أصحابها؛ فالشخص الذي يحتاج إلى أمواله خلال فترة قصيرة تختلف أولوياته عن المستثمر الذي يستطيع تجميد جزء من أمواله لسنوات، كما أن القدرة على تحمل المخاطر تختلف من شخص لآخر.

وفي هذا الإطار، أوصى الخبراء بالاحتفاظ بجزء من الأموال في صورة سيولة للطوارئ، ثم توزيع باقي المدخرات بين الأدوات المختلفة وفق الأهداف والمدة الزمنية ومستوى المخاطرة المقبول.

وبين الذهب والدولار والعقارات والأوعية المصرفية، لا توجد أداة واحدة تناسب جميع المدخرين، لكن تنويع الأصول وتجنب توجيه كامل المدخرات إلى سوق واحد يظلان من أهم الوسائل للحد من مخاطر التقلبات والحفاظ على القدرة الشرائية للأموال.