الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

سجّل سعر الدولار اليوم ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، بعد حالة من التذبذب التي شهدتها التعاملات خلال الفترة الماضية، وارتفع الدولار في البنوك، ليستقر فوق مستوى 53.50 جنيه، وسط متابعة كبيرة من المتعاملين لاتجاه العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وسجّل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم في بنك قناة السويس والمصرف المتحد، بينما سجل أقل سعر للشراء في بنك HSBC، بفارق 20 قرشًا بين أعلى وأقل بنك.

أعلى سعر للدولار اليوم

أعلى سعر شراء: 53.560 جنيه في بنك قناة السويس والمصرف المتحد

أعلى سعر بيع: 53.660 جنيه في بنك قناة السويس والمصرف المتحد

أقل سعر للدولار اليوم

أقل سعر شراء: 53.359 جنيه في بنك HSBC

أقل سعر بيع: 53.461 جنيه في بنك HSBC

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس شراء 53.560 جنيه، بيع 53.660 جنيه

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد شراء 53.560 جنيه، بيع 53.660 جنيه

سجّل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK شراء 53.550 جنيه، بيع 53.650 جنيه

سجّل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 53.520 جنيه، بيع 53.620 جنيه

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية شراء 53.460 جنيه، بيع 53.560 جنيه

سجّل سعر الدولار في بنك مصر شراء 53.450 جنيه، بيع 53.550 جنيه

سجّل سعر الدولار في بنك البركة شراء 53.450 جنيه، بيع 53.550 جنيه

سجّل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان شراء 53.450 جنيه، بيع 53.550 جنيه

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري شراء 53.420 جنيه، بيع 53.520 جنيه

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB شراء 53.420 جنيه، بيع 53.520 جنيه

سجّل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول شراء 53.400 جنيه، بيع 53.500 جنيه

سجّل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي شراء 53.400 جنيه، بيع 53.500 جنيه

سجّل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي شراء 53.380 جنيه، بيع 53.480 جنيه

سجّل سعر الدولار في بنك HSBC شراء 53.359 جنيه، بيع 53.461 جنيه.