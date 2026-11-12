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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يرتفع من جديد.. برنت يقفز فوق 93 دولار رغم زيادة إنتاج أوبك+

أسعار النفط تعود للارتفاع من جديد اليوم الخميس
أسعار النفط تعود للارتفاع من جديد اليوم الخميس
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن عوضت خسائر سجلتها في وقت مبكر، وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والتي طغت على تأثيرات ​زيادة إنتاج الخام بالمنطقة.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.49 بالمئة ‌إلى 93.21 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 86.80 دولار.
وانخفض كلا من الخامين بأكثر من دولار للبرميل في بداية التداولات الآسيوية.
 

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وقال أولي هانسن، رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك "نعيش حاليا ​في وضع اللا حرب ولا سلم، مما يسمح لإنتاج النفط في الشرق الأوسط بالتعافي ​رغم الجمود في المفاوضات الأمريكية الإيرانية".
وأضاف أن عودة إنتاج الشرق الأوسط بعد ⁠الاضطرابات في الآونة الأخيرة تضغط على أسعار النفط الخام، إلا أن المخاطر الجيوسياسية المستمرة من ​المرجح أن تحول دون المزيد من الانخفاض.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في ​مقابلة مع قناة الميادين إن طهران لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من البلاد متوعدا بعواقب إذا شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة.
وقالت واشنطن إن القضايا النووية يجب أن تكون جزءا من أي مفاوضات ​أولية مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، في حين قلل مسؤولون ​أمريكيون من ضرورة شن المزيد من الضربات العسكرية.
 

النفط الكويتي ينخفض بمقدار 7.38 دولار ليسجل 81.31 دولار للبرميل

وألقت تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بالضوء على العقبات التي تحول دون ‌التوصل ⁠إلى اتفاق أوسع نطاقا من شأنه تخفيف حدة التوترات حول مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات النفط العالمية.
ولا تزال ناقلات النفط تتعرض لنيران في مضيق هرمز، كما لا تزال بقع النفط تتناثر على السواحل. وتستهدف طائرات مسيرة وصواريخ البنية التحتية في أنحاء المنطقة.
ومن ناحية أخرى، اتفق المفاوضون ​الروس والأوكرانيون على عملية ​تبادل كبيرة للأسرى ⁠خلال محادثات استمرت يومين في أبوظبي واختتمت أمس الأربعاء، وقال الوسطاء الأمريكيون إن الخلافات لا تزال قائمة بشأن قضايا رئيسية أخرى منها الأراضي.
وقال الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تأمل في تحقيق نتائج ملموسة بشأن ​إنهاء الحرب ⁠هذا العام.
وقفز إنتاج النفط الخام في دول أوبك+ خلال أكتوبر تشرين الأول مدفوعا بزيادة حادة في إنتاج السعودية على الرغم من استمرار تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز.
 

وذكرت مصادر في السوق، استنادا إلى بيانات ⁠صادرة ​عن معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية زادت ​تسعة ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي. 

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، بعد تأجيلها ​يوما واحدا بسبب عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس الأربعاء.

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