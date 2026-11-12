الرئيس السيسي: ضرورة تحديث البنية الرقمية بالمطارات وتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات المصرية، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة خطط تطوير المطارات المصرية وتعزيز قدرات النقل الجوي.

وشدّد الرئيس على أهمية رفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة في صناعة الطيران.

واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتطوير المجال الجوي المصري، والتي تضمنت استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات.

كما بلغت حصيلة قطاع الطيران المدني 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025 /2026، بما يعكس أهمية القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي.