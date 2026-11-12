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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روته: أمن شمال الأطلسي حيوي للحلف والحلفاء يرفعون الإنفاق الدفاعي بأكثر من 250 مليار دولار

روته: أمن شمال الأطلسي حيوي للحلف والحلفاء يرفعون الإنفاق الدفاعي بأكثر من 250 مليار دولار
روته: أمن شمال الأطلسي حيوي للحلف والحلفاء يرفعون الإنفاق الدفاعي بأكثر من 250 مليار دولار
أ ش أ

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته أهمية تعزيز الوجود العسكري للحلف في شمال الأطلسي وحماية طرق الملاحة والإمدادات الحيوية، مشيرا إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا سيزيدون استثماراتهم الدفاعية بأكثر من 250 مليار دولار خلال عامي 2025 و2026.

وقال روته، في كلمة ألقاها أمام النسخة الثامنة من منتدى مستقبل الأطلسي الذى يعقد حاليا على متن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برنس أوف ويلز" في أوسلو، إن الأمن البحري يمثل عنصرا أساسيا لحماية التجارة وإمدادات الطاقة والاتصالات الحيوية التي تربط ضفتي الأطلسي.

ووصف شمال الأطلسي بأنه "الجسر الذي يربط قارتي الحلف"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وجود وقوة الناتو عبر المحيط، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه الحلف.

وأشار إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء ستدعم تطوير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي والضربات الدقيقة بعيدة المدى والأنظمة غير المأهولة والاستخبارات، فضلا عن تعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي والاستعداد القتالي.

ورحب روته بالتزام بريطانيا الوصول بإنفاقها الدفاعي الأساسي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع مسار للوصول إلى 3.5 بالمائة بحلول عام 2035، مؤكدا أن زيادة الاستثمارات الدفاعية من جانب الحلفاء تسهم في تعزيز قدرات الردع والدفاع للناتو.

كما جدد التأكيد على استمرار دعم دول الحلف لأوكرانيا، في وقت تواصل فيه روسيا هجماتها على المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية، بحسب قوله.

وجاءت كلمة روته بالتزامن مع يوم الذكرى، الذي يتم إحياءه سنويا في 11 نوفمبر لتكريم أفراد القوات المسلحة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم، حيث أشاد الأمين العام للناتو بمن ضحوا بحياتهم ووجه الشكر للعسكريين الذين يخدمون حاليا في دول الحلف.

ويعد منتدى مستقبل الأطلسي منتدى أمنيا ودفاعيا أطلقته بريطانيا عام 2018، ويجمع مسؤولين سياسيين وعسكريين وخبراء وممثلين عن قطاعات الدفاع والتكنولوجيا لمناقشة الأمن عبر الأطلسي والتحديات العسكرية والتكنولوجية وتعزيز التعاون الدفاعي بين الحلفاء.

وتعد دورة أوسلو 2026 النسخة الثامنة من المنتدى، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها في أوروبا، بعد أن استضافت دوراته السابقة مواقع في بريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب منتديات مرتبطة بالسلسلة في منطقة المحيط الهادئ.

وخلال زيارته الى النرويج، عقد روته جلسه مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية النرويجى إسبن بارث إيدي.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته تعزيز الوجود العسكري للحلف في شمال الأطلسي حماية طرق الملاحة والإمدادات الحيوية

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