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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة وتدني النظافة في بورسعيد

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
فريدة محمد

تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ومحافظ بورسعيد، بشأن انتشار الكلاب الضالة وتدني النظافة في محافظة بورسعيد.

محافظة بورسعيد تشهد انتشارا ملحوظا للكلاب الضالة 

وأوضح النائب عادل اللمعي، في طلب الإحاطة أن محافظة بورسعيد تشهد انتشارا ملحوظا للكلاب الضالة في مختلف المناطق، مما يشكل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، لافتا إلى تسجيل حالات وفاة وعقر المئات من المواطنين، وهو ما يتطلب ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة وفقا للأساليب العلمية والإنسانية الآمنة. 

أشار إلى الأزمة الناتجة عن تدني مستوى أداء شركات النظافة المتعاقد معها، وتراكم القمامة والمخلفات في شوارع المحافظة، مما يضر بالصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة. 
وأكد أن الوضع الراهن يثير تساؤلات جادة حول كفاءة منظومة النظافة ومدى فاعلية متابعة أداء تلك الشركات ومحاسبتها، لاسيما في ظل إهدار مبالغ طائلة شهريًا دون تحقيق المأمول. 

المحاسبة لحماية صحة المواطنين والحفاظ على الواجهة الحضارية

وطالب النائب عادل اللمعي، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته، والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع الظاهرتين، وضمان انتظام رفع المخلفات، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لحماية صحة المواطنين والحفاظ على الواجهة الحضارية لمحافظة بورسعيد.

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