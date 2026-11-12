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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، مستجدات حالة الطقس مساء، من خلال صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى سيطرت الأجواء الشتوية بإمتياز على مناطق من محافظة الإسكندرية.

يصاحبها استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا.

أمطار متفاوتة الشدة وأجواء باردة

ويصاحب ذلك أيضًا، فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة  أحياناً  على بعض المناطق وخاصة على مناطق من شرق محافظة الإسكندرية، مع أجواء باردة خلال فترات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس الساعات القادمة، تسوده أجواء خريفية معتدلة خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وبارداً ليلاً في الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الساعات القادمة

ويشهد الطقس، نشاطاً كثيفاً للشبورة المائية أحياناً، من الساعات الأولى وحتى التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وسط تحذيرات باتخاذ التدابير اللازمة.

وتوجد فرص لأمطار خفيف قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوباً على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا في مصر

وتشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر نشاطاً للرياح أحياناً (تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/س)، مما يزيد من الإحساس برودة الطقس ليلاً.

وحول درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى، خلال الطقس غدا، كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 - 25 | الصغرى 14 - 15
  • السواحل الشمالية: العظمى 23 - 24 | الصغرى 15 - 16
  • شمال الصعيد: العظمى 25 - 26 | الصغرى 11 - 12
  • جنوب الصعيد: العظمى 28 - 29 | الصغرى 13 - 14
الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة غدا

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