حسين لبيب يخرج عن صمته: لا بيع لنادي الزمالك

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مبدأ هام وهو أنه "لا بيع لنادي الزمالك"، كاشفًا عن كواليس هامة في ملف شركة الكرة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تقديم الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة أون سبورت:"شعارنا هو الزمالك أولًا، وأن الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر.. الزمالك يأتي قبل اسم حسين لبيب، مصلحة النادي فقط هي ما تعنيني، يتبقى لنا في دورتنا موسمين: الموسم الحالي والموسم المقبل، إذن كلما أتأخر بقراراتي فسأزيد الحمل على من سيخلفنا في مجالس الإدارات المقبلة".

وأردف:"نحاول توضيح الحقائق دون تخويف الجمهور، نحن أول ناد مصري يتُوج بالسوبر الأفريقي عام 1994، ونحن أول ناد أفريقي يحتفظ بلقب البطولة في كرة اليد 3 مواسم، أيضًا أول ناد أفريقي يُتوج ببطولة البال في كرة السلة".

وتابع: "نريد صدور شركة الكرة بنادي الزمالك على مرحلتين، لدينا عيوب ولدينا مميزات، وتعيين جون إدوارد الموسم الماضي كمدير رياضي كان أولى خطوات صدور شركة الكرة، كنا سباقين بذلك الأمر بإسناد ملف الكرة للمدير الرياضي، نريد منح ملف كرة القدم بالكامل لشركة الكرة".

وأوضح: "مجلس الإدارة لم يطمع في الاستئثار بأي قرارات تخص ملف كرة القدم، وأتينا بمدير رياضي الموسم الماضي، أنشئنا شركة كرة القدم بنادي الزمالك العام الماضي واستغرق هذا الأمر بعض الوقت".

وزاد: "تحصلنا على عرض وحيد بشأن شركة الكرة، حاولنا الوصول لأفضل العروض من أجل شركة الكرة بنادي الزمالك، قمنا بتقييم نشاط كرة القدم وأريد التأكيد على شعار هام: لا بيع لنادي الزمالك.. لا بيع لكرة القدم".

وأكمل: "كانت مصلحة نادي الزمالك هي دراسة الأمور بشكل أكبر عندما تلقينا عرضًا بشأن شرك.ة الكرة، وجون إدوارد قدم أداءً خلال فترته كمدير رياضي كانت نتيجته التتويج بلقب الدوري، الذي كان أكثر الناس تفاؤلًا لا يتوقع التتويج به بل حتى عدم التأهل لدوري أبطال أفريقيا".