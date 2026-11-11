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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرفع الحمل البدني ويكثف تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

حرص الجهاز الفني لفريق الزمالك على رفع الحمل البدني خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وأدى اللاعبون فقرة بدنية، تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.
وعقب ذلك خصص الجهاز الفني للفريق فقرة خططية في ختام المران لتنفيذ بعض الجمل الفنية استعدادًا للمباريات المقبلة. 
ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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