ترامب: الولايات المتحدة حسمت الحرب مع إيران.. والأمر مسألة وقت لتحديد متى نريد إنهاءها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة حسمت بالفعل الحرب ضد إيران، مشيرا إلى أن تحديد موعد انتهائها هو مسألة أخرى.

وقال ترامب - خلال فعالية بمناسبة "يوم المحاربين القدامى" في مقبرة أرلينجتون الوطنية بولاية فرجينيا - : "لم تبدأ أمريكا حربا ضد إيران، فإيران هي التي تشن حربا على أمريكا منذ عام 1979. كان ينبغي التعامل مع هذا الأمر منذ زمن طويل".

وأضاف: "في ظل هذه الإدارة -وقد حان الوقت لذلك- تصدى أحدهم لهم. لقد تصدينا جميعا، وواجهناهم بكل قوة، وانتصرنا. المسألة الآن هي متى نريد إنهاء هذه الحرب. نحن نسعى لضمان تحقيق نصر كامل، لا نصر بنسبة 93%، سيكون نصرا شاملا. سيستغرق الأمر منهم 25 عاما لإعادة بناء ما دمرناه".

وأعاد إلى أذهان الأمريكيين، أن الحرب الكورية استمرت لفترة أطول بكثير وخلفت خسائر بشرية أكبر، وكذلك كان الحال في حربي فيتنام والعراق.