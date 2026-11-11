حسين هريدي عن زيارة وزير الرياضة لقنا: لم تسفر عن نتائج ملموسة

انتقد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، زيارة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل إلى محافظة قنا، معتبرًا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة تعود بالنفع على شباب المحافظة، ووصفها بأنها مجرد صورة دون جدوى حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أسباب عدم مشاركته في استقبال الوزير، مشيرًا إلى أنه ينتظر إجابات واضحة من وزارة الشباب والرياضة بشأن واقع المنشآت الرياضية ومراكز الشباب داخل المحافظة.

طبيعة الخدمات المقدمة وحجم الأنشطة

وطرح عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات حول مدى توافر الخدمات والأنشطة الرياضية والشبابية، مستفسرًا عن وجود مركز شباب في منطقة قناة صالح، وساحة شعبية، ونادٍ رياضي يوفر أنشطة مفيدة لأبناء المنطقة، مطالبًا الوزارة بالكشف عن طبيعة الخدمات المقدمة وحجم الأنشطة المتاحة للشباب.

مشروعات وخدمات يشعر بها المواطنون

وشدد هريدي على أن زيارات المسؤولين للمحافظات لا ينبغي أن تقتصر على الجولات البروتوكولية واللقطات الإعلامية، بل يجب أن تترجم إلى خطوات عملية ومشروعات وخدمات يشعر المواطنون بتأثيرها المباشر.

دعم الشباب وتطوير البنية الرياضية

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على انتظاره ردًا واضحًا من وزارة الشباب والرياضة بشأن تساؤلاته، مع ضرورة توضيح ما قدمته الوزارة بالفعل لأبناء محافظة قنا من خدمات وأنشطة تسهم في دعم الشباب وتطوير البنية الرياضية بالمحافظة.