دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة الجونة.. عودة عواد وصبحي بعد التعافي من الإصابة

انتظم محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الأخيرة، وكان محمد عواد يعاني من آلام أسفل الظهر في حين كان يعاني محمد صبحي من إصابة في الظهر.



جدير بالذكر أن مهدي سليمان حارس مرمى الفريق يتواجد في معسكر المنتخب الأول، في حين يتواجد عمر عبد العزيز الحارس الصاعد في معسكر منتخب الشباب.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.