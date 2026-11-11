الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنوك ويسجل 53.62 جنيه رسميا

ارتفع سعر الدولار في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال ختام تعاملات اليوم، مع تقارب كبير في الأسعار بين البنوك.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنوك.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

بلغ أعلى سعر شراء للدولار 53.52 جنيه، بينما سجل أقل سعر بيع 53.39 جنيه ، وجاء متوسط سعر الدولار عند 53.53 جنيه.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.49 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

تصدر بنك قناة السويس القائمة، إذ سجل الدولار 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في مجموعة كبيرة من البنوك عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، وهي: اتش اس بي سي (HSBC)، فيصل الإسلامي، والعقاري المصري العربي، قطر الوطني (QNB الأهلي)، الكويت الوطني، والبنك الأهلي المصري ، البركة، البنك التجاري الدولي (CIB)، نكست (NXT)، مصر، الإسكندرية، المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، الشركة المصرفية (SAIB)، المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي .

أما سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي فسجل 53.50 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع.

وسجل بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) حوالي 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) لنحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وتداول الدولار في بنوك كريدي أجريكول والمصرف العربي عند 53.46 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول (FABMISR) 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع، بارتفاع 0.413%.

فيما شهد سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) انخفاضا ليسجل بسعر 53.29 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.