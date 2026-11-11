أحمد موسى: انضباط قائدي القطارات ضرورة لحماية أرواح الركاب

قال الإعلامي أحمد موسى إن منظومة السكك الحديدية تشهد تعيين 14 ألف عامل، مشيرًا إلى أن الفنيين سيخضعون للتدريب في الكلية التكنولوجية العسكرية، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتعزيز الانضباط داخل المرفق.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان كفاءة التشغيل داخل السكك الحديدية، خاصة في الوظائف المرتبطة بسلامة حركة القطارات.

وأكد ضرورة الاهتمام بتأهيل العاملين فنيًا وسلوكيًا، مشددًا على أن قائد القطار يجب أن يتحلى بالانضباط والالتزام الكامل بقواعد العمل.

وقال إن حوادث القطارات دائمًا ما تحظى باهتمام واسع، وهو ما يستدعي ضمان انضباط قائد القطار والتأكد من كونه أمينًا على المنظومة وأرواح المواطنين الذين يستخدمون هذا المرفق يوميًا.