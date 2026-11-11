أحمد موسى: أي عنصر فاسد في السكة الحديد يجب بتره.. وكامل الوزير لا يتهاون والنيابة ستصل لأبعد مدى

شدّد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة تطهير منظومة السكك الحديدية من أي عناصر فاسدة، مؤكدًا أن الحفاظ على المرفق واستمرار تطويره يمثلان أولوية لا يجب التهاون فيها.

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «ولو فيه عنصر فاسد يتم بتره»، مضيفًا أن أي فساد داخل المنظومة يجب التعامل معه بحسم، دون السماح باستمراره أو التأثير على انتظام العمل وسلامة الركاب.

وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون لاستمرار المنظومة وتطويرها، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في وقائع فساد أو تقصير، مؤكدًا أن وزير النقل كامل الوزير يتعامل بجدية مع هذه الملفات.

وأضاف: «الفرق كامل الوزير مش بيهزر»، لافتًا إلى أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها، قائلًا إن النيابة «هتاخد حق الناس كلها»، وتريد الوصول إلى أبعد مدى في التحقيقات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد موسى أن التعامل مع العناصر الفاسدة لا يتعارض مع ضرورة الحفاظ على قطاع السكك الحديدية، بل يمثل خطوة أساسية لضمان استمرار تطويره وحماية أرواح المواطنين.