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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح المرحلة الثانية من تطوير أحد الفنادق شرق العوينات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء دكتور خالد فودة مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، اليوم، المرحلة الثانية من أعمال تطوير أحد الفنادق بمنطقة شرق العوينات، وذلك في إطار دعم مقومات الإقامة والخدمات اللوجستية اللازمة لمواكبة التوسع في الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد عبدالله سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين بالمنطقة.

واستعرض الحضور مكونات الفندق ومرافقه، المقام على طراز بيئي معاصر يجمع بين الهوية المحلية والطبيعة، بطاقة استيعابية تبلغ 30 غرفة، يضم مبنى من طابق واحد يشتمل على ٣ قاعات، وغرفة اجتماعات، وصالتين رئيسيتين، و٦ مكاتب إدارية، إلى جانب مطبخ مركزي مجهز ومخبز بلدي، فضلًا عن منظومة متكاملة للتبريد والخدمات اللوجستية، ومساحات خارجية تشمل حديقة ومناطق مخصصة للجلسات والاستجمام.

وخلال تفقده تجهيزات الفندق، أشاد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية بمستوى التصميم والتجهيزات ومراعاة طبيعة البيئة المحيطة في التنفيذ، مؤكدًا أهمية تكامل الخدمات المساندة مع المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، بما يعزز مقومات التنمية والجذب المجتمعي بالمنطقة.

من جانبها، أكدت المحافظ أهمية ما يمثله المشروع الفندقي من إضافة لاحتياجات الإقامة الملائمة والآمنة للعاملين والمستثمرين والمترددين على المنطقة، لافتةً لأهمية التوسع في توفير المنشآت والخدمات الفندقية واللوجستية، بما يواكب حجم الأنشطة الاقتصادية والتوسعات الاستثمارية المستقبلية المأمولة، ويدعم تهيئة بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار على امتداد توسعات التنمية بالمحافظة.

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