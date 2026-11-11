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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن لحوم وكبدة فاسدة داخل مصنع بالعبور قبل طرحها بالأسواق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

نجحت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في ضبط نحو نصف طن من اللحوم المفرومة والكبدة والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المصانع بمدينة العبور، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على أماكن بيع وتداول وحفظ المنتجات الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
وقاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع مسؤولي هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، وبمشاركة المهندس سيف شهاب، والدكتورة نرمين الخولي، والدكتور أيمن هشام شعراوي، والدكتور محمد رفعت، حيث جرى المرور على عدد من أماكن تداول وحفظ المنتجات الغذائية بمدينة العبور، وفحص الشكاوى الواردة.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة والكبدة والدهون، تقدر بنحو نصف طن، بعدما تبين بالفحص تغير خواصها الطبيعية وظهور علامات الفساد عليها، بما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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