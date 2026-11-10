القليوبية.. حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بكورنيش القناطر الخيرية قبل تطويره

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بكورنيش مدينة القناطر الخيرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، واستعدادًا لبدء أعمال تطوير الكورنيش ورفع كفاءته.

وشاركت في الحملة القيادات الأمنية والتنفيذية، بحضور العميد محمود فيصل، مدير شرطة المرافق، والمقدم مصطفى فتح الله، من شرطة المسطحات، والعميد عمرو أحمد سالم، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، ومروة السماك، وخالد الحلواني، وأحمد إبراهيم، نواب رئيس المدينة، والمهندس محمد ربيع، مهندس نيل القناطر.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة، والتعامل مع حالات التعدي والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للكورنيش، مع إزالة المعوقات التي تحول دون استغلال المساحات المتاحة، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه المحافظة لإعادة الوجه الحضاري لكورنيش القناطر الخيرية، باعتباره أحد أبرز المقاصد السياحية والترفيهية بالمحافظة، من خلال تحسين البيئة المحيطة به، وتوفير متنفس حضاري يليق بأهالي المدينة وزائريها، فضلًا عن دعم الحركة السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية التي تتمتع بها المدينة.

وتواصل المحافظة جهودها لإزالة الإشغالات والتعديات والتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز الموقع، بما يضمن تهيئة الأجواء اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير، وتحقيق السيولة في حركة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الجمالي بمدينة القناطر الخيرية.