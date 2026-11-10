انتحل صفة لمدة 34 عامًا.. الأطباء تحذر من التعامل مع الممارسين دون التحقق من هويتهم

في واقعة تثير مخاوف واسعة بشأن سلامة المرضى وأمن المنظومة الصحية، كشفت نقابة الأطباء تفاصيل ضبط شخص انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 34 عامًا بمحافظة الدقهلية، مستخدمًا مستندات مزورة، ومترددًا على مستوصفات خيرية في أكثر من محافظة، دون أن يكون مقيدًا بالنقابة أو مؤهلًا قانونيًا لممارسة الطب.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على خطورة انتحال صفة الأطباء، وما قد يترتب عليه من تهديد مباشر لحياة المواطنين، في ظل ضرورة تشديد الرقابة والتحقق من المؤهلات والتراخيص قبل السماح لأي شخص بممارسة المهنة.

نقابة الأطباء

وحذر الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، من خطورة واقعة ضبط شخص انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 34 عامًا بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن المتهم تنقل بين مستوصفات خيرية في عدد من المحافظات، من بينها الغربية والدقهلية، مستخدمًا مستندات مزورة.

وقال زهران، خلال تصريحات تلفزيونية، إن اكتشاف الواقعة جاء عقب التحقق من رقم القيد النقابي الخاص بالمتهم، ليتبين أنه مسجل باسم طبيب آخر، وهو ما كشف واقعة التزوير وانتحال الصفة.

نقابة الأطباء تحذر المستوصفات والعيادات

ودعا عضو مجلس نقابة الأطباء المستوصفات الخيرية والعيادات الخاصة إلى ضرورة التأكد من قيد الأطباء وتخصصاتهم قبل السماح لهم بممارسة العمل الطبي، مشيرًا إلى إتاحة خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لنقابة الأطباء تتيح التحقق من بيانات الطبيب باستخدام اسمه أو رقم قيده النقابي.

خدمة إلكترونية لحماية المرضى

وأكد زهران أن خدمة الاستعلام متاحة بسهولة على مدار اليوم، بما يساعد المؤسسات الطبية والمواطنين على التأكد من هوية الأطباء والتحقق من أحقيتهم في ممارسة المهنة، ويسهم في كشف حالات انتحال الصفة والتصدي للممارسات الطبية غير القانونية.

وشدد على أهمية الاستفادة من هذه الخدمة، باعتبارها إحدى الوسائل التي تساعد على حماية المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الطبية من أطباء مؤهلين ومقيدين بالنقابة.