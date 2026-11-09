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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مخاطر صحية تهدد الأجيال الصغيرة.. طبيب يحذر من انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من تزايد انتشار استخدام السجائر الإلكترونية «الفيب» بين الأجيال الصغيرة، مشيرًا إلى أن سهولة الحصول عليها وتعدد النكهات والروائح المتاحة منها، جعل بعض الشباب ينظرون إليها باعتبارها وسيلة للترفيه والتسلية، دون إدراك كافٍ للمخاطر الصحية المرتبطة باستخدامها.

وأكد أن الاعتقاد بأن السجائر الإلكترونية أقل خطورة أو أكثر أمانًا من السجائر التقليدية اعتقاد غير صحيح، موضحًا أنها تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، من بينها مواد مسرطنة، وهو ما يجعل استخدامها مصدرًا للقلق، خاصة مع تزايد الإقبال عليها بين صغار السن.

شريف حتة يحذر من انتشار الفيب بين الأجيال الصغيرة

وأوضح استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن السجائر الإلكترونية أصبحت منتشرة بين فئات من الشباب، في ظل سهولة تداولها وتنوع النكهات والروائح التي تقدم بها، الأمر الذي يسهم في جذب مستخدمين جدد إليها.

وأشار إلى أن بعض الشباب يتعاملون مع هذه المنتجات باعتبارها وسيلة للترفيه، بسبب شكلها وطريقة استخدامها والنكهات المختلفة المتاحة منها، دون الالتفات إلى طبيعة المواد التي تحتوي عليها وتأثيراتها الصحية المحتملة.

السجائر الإلكترونية ليست بديلًا آمنًا للتدخين

وشدد شريف حتة على أن السجائر الإلكترونية لا يمكن اعتبارها بديلًا آمنًا للتدخين، لافتًا إلى احتوائها على مواد كيميائية خطيرة، من بينها مواد مسرطنة.

وأوضح أن انتشار الفيب بين الشباب لا يمثل خطرًا على المستخدمين فقط، بل يمتد تأثيره إلى المحيطين بهم، خاصة مع استخدام السجائر الإلكترونية بصورة جماعية، بما يؤدي إلى تعرض أشخاص آخرين للدخان أو الرذاذ الناتج عنها، حتى وإن لم يكونوا مدخنين.

التدخين السلبي يهدد غير مستخدمي السجائر الإلكترونية

ولفت استشاري الطب الوقائي إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية في التجمعات وبين مجموعات الشباب يثير مخاوف تتعلق بالتدخين السلبي، إذ قد يتعرض غير المستخدمين للمواد المنبعثة من هذه المنتجات نتيجة وجودهم بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمونها.

ويؤكد ذلك أن مخاطر السجائر الإلكترونية لا تتوقف عند الشخص الذي يستخدمها بصورة مباشرة، وإنما قد تشمل المحيطين به، وهو ما يستدعي زيادة الوعي بطبيعة هذه المنتجات وعدم التعامل معها باعتبارها وسيلة ترفيهية خالية من الأضرار.

تحذير من تأثير الفيب على الصحة الإنجابية للفتيات

وفي سياق متصل، أشار شريف حتة إلى أن الإفراط في استخدام الفتيات للسجائر الإلكترونية والتعرض لما ينبعث منها قد يؤثر على الصحة الإنجابية، سواء من خلال التدخين المباشر أو التعرض لدخانها بصورة غير مباشرة.

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد انتشار السجائر الإلكترونية بين الفئات العمرية الصغيرة، بما يسلط الضوء على أهمية توعية الشباب بمخاطر استخدامها، وعدم الانسياق وراء النكهات والروائح الجذابة أو الاعتقاد بأنها أكثر أمانًا من وسائل التدخين الأخرى.

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