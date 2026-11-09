بمشاركة 220 ألف شخص.. مظاهرات مناهضة لإسرائيل في هولندا ومطالبات بفرض عقوبات جديدة

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام، مساء الأحد، مطالبين الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل وفرض عقوبات إضافية عليها.

مظاهرات مناهضة لإسرائيل



وارتدى معظم المتظاهرين ملابس حمراء، ورددوا هتافات منددة بما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة، مطالبين بوقف جميع أشكال تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وأدى الاحتجاج إلى إغلاق شوارع رئيسية في وسط أمستردام.



وقدّرت منظمة العفو الدولية في هولندا، التي شاركت في تنظيم المظاهرة، عدد المشاركين بنحو 220 ألف شخص.



وقال أحد المشاركين، ويدعى مايك فان دونغن، لوكالة أسوشيتد برس، إن ما يحدث في غزة أمر غير إنساني، منتقدًا الحكومة الهولندية، ومعتبرًا أنها لا تفعل شيئًا ولا تجرؤ على اتخاذ خطوات جادة.

وأدت الحرب في غزة إلى تدهور كبير في العلاقات بين هولندا وإسرائيل، وكانت هولندا قد فرضت حظرًا تشريعيًا على استيراد منتجات المستوطنات، كما وردت تقارير، عقب إقرار التشريع، عن تشديد إجراءات التفتيش على المسافرين القادمين من إسرائيل إلى مطار سخيبول.



وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن شارك العام الماضي في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.



وقال ييتن، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها يوميًا وأسبوعيًا للتخفيف من الوضع الإنساني المروع في غزة، وتمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية على إسرائيل للالتزام بتعهداتها بشأن القطاع.