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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر

مساعدات “تكافل وكرامة”عن شهر نوفمبر
مساعدات “تكافل وكرامة”عن شهر نوفمبر
عبدالوكيل أبو القاسم

تستعد وزارة التضامن الإجتماعى، لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026  لجميع الأسر المستحقة.


موعد صرف مساعدات “تكافل وكرامة”شهر نوفمبر  

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وضع الترتييات اللازمة لصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر  نوفمبر  لـ4.7 مليون أسرة، في 15 من الشهر الحالي، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.
 


ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف   من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

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