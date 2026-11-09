رسائل مؤثرة من برشلونة إلى الأهلي والزمالك.. كيف ودع نجوم منتخب مصر حسام حسن بعد رحيله؟

لم يكن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر مجرد تغيير في الجهاز الفني للفراعنة بل فتح الباب أمام موجة من رسائل التقدير والوداع من عدد من نجوم الكرة المصرية الذين حرصوا على التعبير عن امتنانهم للمدير الفني السابق وشقيقه إبراهيم حسن عقب انتهاء رحلتهما مع المنتخب الوطني وتولي علي ماهر المسؤولية خلفًا لهما.

وبين رسائل الشكر المباشرة والصور التي استعاد بها اللاعبون ذكرياتهم مع الجهاز الفني السابق والكلمات التي حملت مشاعر إنسانية تتجاوز حدود كرة القدم عكست ردود فعل اللاعبين جانبًا آخر من تجربة حسام حسن بعيدًا عن الجدل الذي صاحب فترته التدريبية والانتقادات التي تعرض لها خلال المرحلة الأخيرة.

ولفتت رسائل الوداع تنوع أصحابها بين عناصر من القوام الأساسي لمنتخب مصر ولاعبين حصلوا على فرصتهم الدولية خلال فترة العميد إلى جانب أسماء من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز فضلًا عن رسالة خاصة من حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الذي اختار توجيه تحية مؤثرة للمدير الفني السابق.

محمد بركات يستعيد تاريخ العميد

وجاءت تصريحات محمد بركات نجم الأهلي السابق من أبرز المواقف التي صاحبت رحيل حسام حسن بعدما تحدث عن تجربته مع منتخب مصر مؤكدًا أن تاريخ العميد مع الفراعنة سيظل حاضرًا ولا يمكن تجاهل ما قدمه للكرة المصرية.

وعبر بركات عن حزنه للطريقة التي انتهت بها رحلة حسام حسن مع المنتخب الوطني مشيرًا إلى أن المدير الفني السابق كان يستحق نهاية أفضل وأكثر تقديرًا بالنظر إلى تاريخه الكبير ومكانته داخل الكرة المصرية.

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة عدم اختزال تجربة حسام حسن في الفترة الأخيرة فقط معتبرًا أن التقييم العادل يجب أن يتناول مسيرته بالكامل وما قدمه للمنتخب والكرة المصرية دون تجاهل الأزمات التي صاحبت فترة قيادته للفراعنة.

رسالة حمزة عبد الكريم من برشلونة إلى حسام حسن

ومن خارج حدود الكرة المصرية حرص حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة ومنتخب مصر على توجيه رسالة خاصة إلى حسام حسن تقديرًا للفترة التي قضاها تحت قيادته داخل صفوف المنتخب الوطني.

ونشر اللاعب الشاب صورة تجمعه بالعميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وأرفقها برسالة حملت الكثير من الود والتقدير قال خلالها: «شكرًا لك أسطورة. أتمنى لك كل التوفيق في الفصل القادم» مع إضافة رمزي القلب والدعاء.

ثلاثي الأهلي يودع الجهاز الفني السابق

ومن داخل النادي الأهلي حرص أكثر من لاعب على توجيه رسائل شكر إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم بعدما انتهت مهمتهما مع منتخب مصر في مشهد عكس تقدير عدد من عناصر الفريق الأحمر للجهاز الفني السابق.

وكان مروان عطية من أوائل اللاعبين الذين حرصوا على توجيه رسالة وداع بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» كلمات مختصرة قال خلالها: «شكرًا ليكم على تعبكم معانا» في إشارة إلى المجهود الذي بذله التوأم خلال فترة قيادة المنتخب.

كما نشر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر صورة تجمع حسام وإبراهيم حسن عبر خاصية «ستوري» وعلق عليها قائلًا: «شكرًا ليكم على كل حاجة وبتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي ».

ولم يختلف موقف محمد هاني عن زميليه بعدما وجه رسالة شكر إلى الجهاز الفني السابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» كتب خلالها: «شكرًا لكم على كل مجهودكم وتعبكم وإنجازاتكم.. وكل التوفيق فيما هو قادم».

أحمد فتوح وزيكو يوجهان الشكر للعميد وإبراهيم حسن

ولم تقتصر رسائل الوداع على لاعبي الأهلي إذ حرص أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر على توجيه رسالة تقدير إلى حسام حسن وإبراهيم حسن بعدما نشر صورة تجمعه بالتوأم أثناء رفع علم مصر عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وكتب فتوح تعليقًا على الصورة: «شكرًا لكم على كل مجهودكم وتعبكم وإنجازاتكم.. وكل التوفيق في ما هو قادم» مرفقًا رسالته بقلب أبيض ورمز الدعاء.

كما انضم مصطفى زيكو لاعب بيراميدز إلى قائمة المودعين للجهاز الفني السابق بعدما نشر صورة تجمعه بحسام حسن وجهازه المعاون عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» وعلق عليها بعبارة: «شكرًا ع كل حاجة».

عمرو جمال يخرج عن إطار كرة القدم برسالة إنسانية

ومن بين جميع رسائل الوداع جاءت كلمات عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق مختلفة في مضمونها بعدما تجاوزت الحديث عن النتائج والاختيارات الفنية وركزت على الجانب الإنساني لحسام حسن في ظل الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وعبر عمرو جمال عن قلقه على المدير الفني السابق مؤكدًا أن رحيل مدرب أو تعيين آخر لا يمثل القضية الأهم بالنسبة له بقدر اهتمامه بسلامة العميد وقدرته على تجاوز الضغوط وخيبات الأمل التي تعرض لها خلال فترة قصيرة.

وكتب مهاجم الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «والله أنا مش فارق معايا حاجة مين يمسك مين يمشي بس هزعل أوي لو الكابتن حسام حصلو حاجة مع كم الضغط والخذلان اللي حصلو في وقت قصير جدًا ربنا رحيم بعباده».

وفي الوقت الذي يبدأ فيه علي ماهر مهمته الجديدة مع منتخب مصر ويستعد لمرحلة مختلفة مع الفراعنة يبقى رحيل حسام حسن مشهدًا جمع بين نهاية تجربة فنية وبداية أخرى لكنه كشف أيضًا عن حجم التقدير الذي احتفظ به عدد من اللاعبين للعميد وشقيقه إبراهيم رغم اختلاف الآراء حول تقييم تجربتهما مع المنتخب الوطني.