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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بركات عن علي ماهر بعد توليه تدريب المنتخب: لا يجب محاسبته على كل شيء

علي ماهر
علي ماهر
باسنتي ناجي

دافع محمد بركات عن علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد توليه المسؤولية خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا أنه لا يجب التعامل معه بانتقادات مسبقة أو محاسبته على كل التفاصيل لمجرد اقترابه من قيادة الفراعنة.

حسام حسن 

وقال بركات، خلال تصريحات تلفزيونية: «علي ماهر كان بعيد عن الأهلي خلال السنين اللي فاتت، فمنجيش بقى لما يقرب من المنتخب الناس تبقى قاعدة له على كل حاجة».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولإبراهيم حسن على الفترة الماضية.

وعقب توليه المهمة، أعلن علي ماهر قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

 حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

 خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

 خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

 خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباراة الذهاب.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

حسام حسن الاهلي الزمالك منتخب مصر

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