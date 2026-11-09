محمد بركات: حسام حسن خسر غرفة ملابس المنتخب

أكد محمد بركات أن قرار رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر كان الأنسب لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المدير الفني السابق للفراعنة خسر غرفة الملابس بسبب الأزمات والخلافات التي نشبت بينه وبين عدد من اللاعبين الكبار.

وقال بركات، في تصريحات تلفزيونية، إن أزمات حسام حسن مع اللاعبين لم تبدأ خلال المعسكر الأخير، ولكنها تعود إلى فترة سابقة، وتحديدًا منذ أزمة أحمد حجازي، موضحًا أن الخلافات أثرت على العلاقة بين الجهاز الفني وعدد من نجوم المنتخب.

وأضاف: «قرار رحيل حسام حسن هو الأنسب لكل الأطراف، أنت خسرت أوضة اللبس وعملت مشاكل مع لاعيبة جامدة، آخر معسكر كان فيه دوشة كتير، لكن المشاكل بدأت من بدري من وقت مشكلة أحمد حجازي».

وتابع: «أنا مش ضد إنه عايز ينزل بالأعمار السنية، كل دي حاجات بتاعته، لكن مينفعش يبقى لاعب كبير من كباتن المنتخب واعتمدنا عليه لمدة سنين طويلة ويبقى التصرف معاه كده زي حجازي، هو خسر بالخلافات اللي حصلت مع اللاعيبة».

وجاءت تصريحات محمد بركات عقب إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لحسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، وتعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول.

وكان علي ماهر قد أعلن قائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت اختيارات علي ماهر على النحو التالي:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

* خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

* خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.