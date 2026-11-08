الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2026 وخطوات التقديم

يستطيع المواطنون الراغبون في تقنين أوضاع العقارات المخالفة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء 2026 من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمدن والمراكز، وذلك وفق الإجراءات والمستندات التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، حيث يتعين على صاحب العقار تجهيز الملف المطلوب وتقديمه إلى المركز التكنولوجي المختص بموقع العقار، ثم متابعة الطلب لاستكمال أي مستندات أو إجراءات إضافية لحين فحصه والبت فيه من الجهات المختصة.

وتتضمن إجراءات التصالح مجموعة من الخطوات التي تبدأ بالتوجه إلى المركز التكنولوجي والاستعلام عن الأوراق المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة، ثم تجهيز المستندات والرسومات الهندسية والتقارير اللازمة، وتقديم الطلب واستيفاء البيانات المطلوبة، مع ضرورة توفير المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالأعمال المخالفة وتاريخ ارتكابها.

واقرأ أيضًا:

ويشمل ملف التصالح عددًا من الوثائق الأساسية، من بينها صورة ترخيص البناء وبطاقة الرقم القومي والرسومات المعمارية والهندسية والتقرير الذي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى، إلى جانب مستندات إضافية تختلف بحسب طبيعة العقار وموقعه ونوع المخالفة المطلوب تقنينها.

كيف تقدم طلب التصالح على مخالفات البناء 2026 بالمركز التكنولوجي؟

تتيح المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمدن والمراكز استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومراجعة المستندات المقدمة وإحالتها إلى الإدارات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق أحكام القانون.

وتبدأ عملية تقديم الطلب بالتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص بموقع العقار، حيث يتعين على المواطن الاستعلام عن المستندات المطلوبة وفقًا لنوع المخالفة، والتعرف على الأوراق والرسومات الهندسية والتقارير التي يجب إرفاقها بملف التصالح.

وتتمثل خطوات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء في الإجراءات الآتية:

التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص بموقع العقار المراد التصالح على مخالفاته.

الاستعلام عن المستندات المطلوبة للتصالح وفقًا لنوع المخالفة.

تجهيز الأوراق والرسومات الهندسية والتقارير اللازمة لتقديم الطلب.

تقديم طلب التصالح واستيفاء البيانات المطلوبة ضمن الملف.

متابعة الطلب مع المركز التكنولوجي لاستكمال أي مستندات أو إجراءات إضافية.

انتظار فحص الطلب والبت فيه من الجهات المختصة وفقًا لأحكام القانون.

وتساعد معرفة هذه الخطوات مسبقًا على تجهيز ملف التصالح بصورة منظمة، وتحديد المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المركز التكنولوجي، مع ضرورة مراعاة اختلاف بعض الوثائق وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار.

ما الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء 2026؟

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من المستندات التي يتعين تقديمها ضمن ملف التصالح، بهدف توضيح الوضع القانوني للعقار والأعمال المخالفة، والتحقق من البيانات والاشتراطات الهندسية المرتبطة بطلب التقنين.

وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء ما يلي:

1- صورة من ترخيص البناء

يجب تقديم صورة من ترخيص البناء الخاص بالعقار، ضمن المستندات الأساسية المطلوبة لإرفاقها بملف التصالح.

2- صورة التوكيل الرسمي

في حالة تقديم طلب التصالح عن طريق وكيل، يتعين تقديم صورة من التوكيل الرسمي، مع الاطلاع على الأصل للتحقق من صحة المستند.

3- صورة بطاقة الرقم القومي

يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم طلب التصالح، ضمن الأوراق المطلوبة لاستيفاء بيانات صاحب الطلب.

4- مستند إثبات صفة مقدم الطلب

يتعين تقديم مستند يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها، بما يوضح صفته القانونية في تقديم الطلب.

5- مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة

يشمل ملف التصالح مستندًا يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، ضمن الوثائق المطلوبة لفحص الطلب والتعرف على بيانات الأعمال المخالفة.

6- نسختان من الرسومات المعمارية للمخالفة

يجب تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، على أن تكونا معتمدتين من مهندس مدني أو مهندس عمارة بحسب الأحوال.

7- نسخة من الرسومات الهندسية لترخيص البناء

يتعين إرفاق نسخة من الرسومات الهندسية المرفقة بترخيص البناء، ضمن المستندات التي توضح البيانات الهندسية الخاصة بالعقار.

8- شهادة قيد مؤمنة للمهندس

يتضمن ملف التصالح شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أعد التقرير المطلوب تقديمه ضمن مستندات التصالح.

9- عقد اتفاق موثق في حالة وجود تعديات على حقوق الارتفاق

إذا كانت المخالفة تتضمن تعديات على حقوق الارتفاق المتبادلة، يجب تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، ويتضمن العقد موافقتهم على تقديم طلب التصالح، أو حضور طرفي العقد للتوقيع أمام موظف الجهة الإدارية.

10- مستند الموافقة على تقنين وضع اليد في أراضي الدولة

في حالة تعلق المخالفة بالبناء على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة، يتعين تقديم مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.

11- خريطة مساحية معتمدة للعقارات ذات القيمة المتميزة

بالنسبة إلى العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، يجب تقديم خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية، توضح تطابق المبنى المخالف مع خطوط التنظيم.

12- صورة فوتوغرافية للمخالفة

يتعين تقديم صورة فوتوغرافية للمخالفة بالنسبة إلى العقارات الموجودة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، ضمن المستندات المطلوبة لفحص الطلب.

13- تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى

يشمل ملف التصالح تقريرًا هندسيًا يثبت السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن في حالات تغيير الاستخدام إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية.

14- إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية

يجب تقديم إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024، ضمن المستندات المطلوبة للتصالح.

ما أهمية التقرير الهندسي في ملف التصالح على مخالفات البناء؟

يمثل التقرير الهندسي أحد المستندات المهمة ضمن ملف التصالح، إذ يتعين أن يثبت السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، بما يساعد الجهات المختصة على فحص الوضع الإنشائي للعقار عند دراسة الطلب.

كما يتضمن التقرير في حالات تغيير الاستخدام إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية، وهو ما يوضح أهمية إعداد المستندات الهندسية المطلوبة وفقًا لطبيعة المخالفة والأعمال المنفذة على أرض الواقع.

ويشمل الملف كذلك نسختين من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مهندس مدني أو مهندس عمارة بحسب الأحوال، إلى جانب نسخة من الرسومات الهندسية المرفقة بترخيص البناء وشهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أعد التقرير.

ما المستندات الإضافية المطلوبة للعقارات ذات القيمة المتميزة؟

تتضمن متطلبات التصالح بعض المستندات الإضافية بالنسبة إلى العقارات الموجودة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وذلك إلى جانب الوثائق الأساسية المطلوبة لتقديم طلب التصالح.

وتشمل هذه المستندات خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية، توضح تطابق المبنى المخالف مع خطوط التنظيم، فضلًا عن تقديم صورة فوتوغرافية للمخالفة.

أما في حالة وجود تعديات على حقوق الارتفاق المتبادلة، فيلزم تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، يتضمن موافقتهم على تقديم طلب التصالح، أو حضور طرفي العقد للتوقيع أمام موظف الجهة الإدارية.

وفي حالة البناء على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة، يجب تقديم مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.

ما الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين؟

لا تقتصر مهام المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمدن والمراكز على استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، وإنما تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المحلية التي يحتاج إليها المواطنون، من خلال جهة واحدة تتولى استقبال الطلبات ومراجعتها وإحالتها إلى الإدارات المختصة.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية استخراج تراخيص البناء، وتراخيص المحلات والإعلانات، وطلبات إشغال الطريق، إلى جانب خدمات تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء، وبعض المعاملات المرتبطة بالمرافق والشؤون المحلية.

وتتيح هذه المراكز للمواطنين تقديم طلباتهم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالخدمات المختلفة من خلال جهة مختصة، بما يسهل التعامل مع الإدارات المحلية والوصول إلى الخدمات المطلوبة.

كيف تتابع طلب التصالح بعد تقديمه؟

بعد تقديم طلب التصالح واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، يتعين على المواطن متابعة الطلب مع المركز التكنولوجي المختص بموقع العقار، للتعرف على موقف الملف واستكمال أي مستندات أو إجراءات إضافية تطلبها الجهات المعنية.

وتتضمن المرحلة اللاحقة فحص الطلب من الجهات المختصة، ومراجعة المستندات والرسومات الهندسية والتقارير المقدمة، ثم البت فيه وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

ولذلك ينبغي الاحتفاظ ببيانات الطلب ومتابعة الإجراءات مع المركز التكنولوجي، مع التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار، حتى يتمكن المواطن من استكمال الإجراءات القانونية المنظمة للتصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف.