غياب إمام عاشور.. تعرف على قائمة المستبعدين من المنتخب بمعسكر نوفمبر

شهدت قائمة منتخب مصر عدة مفاجات بخروج عدد من العناصر الاساسيه للمنتخب خلال أول معسكر للمدير الفني الجديد، علي ماهر، استعداداً لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

وغاب عن القائمة كل من : إمام عاشور، وياسر إبراهيم، ، والحارس عبد العزيز البلعوطي، وعمر فايد، وعلي محمود لأسباب فنية ، وأسامة فيصل وحمدي فتحي (بسبب الإصابة)

وتضم قائمة منتخب مصر كل من :





حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.