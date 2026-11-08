انطلق اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في مدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخبنا الوطني، "مواليد 2009"، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر، بدءًا من 19 نوفمبر الحالي.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعداداً لكأس العالم

وشهد المعسكر تواجد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والذي نقل للاعبي المنتخب تحية المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وشدد على الدعم اللا محدود لمجلس الإدارة، ويمثله الدكتور وليد درويش، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على المنتخب، والذي ذلل جميع العقبات من أجل ضمان جاهزية المنتخب بأفضل صورة، قبل انطلاق المونديال.

ومن جانبه، أكد حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، ثقته في لاعبيه، وطالبهم بالظهور بالشكل المأمول في كأس العالم، بعد إنجازات المنتخب في الشهور الماضية، والتي كان أبرزها الفوز بالميدالية بالبرونزية في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، والتتويج بكأس الخليج في قطر.

ويضم معسكر منتخب الناشئين 19 لاعبًا، هم:

في حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد وعبدالعزيز محمود.. وفي خط الدفاع: محمد السيد، آدم يوسف، عادل علاء، عزت عبدالمعز ومحمد جمال.. وفي خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، سيف كريم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت وأدهم حسيب.. وفي خط الهجوم: خالد مختار، خالد محمود وعبدالعزيز خالد.

وغاب عن انطلاق المعسكر، الثنائي أمير أبوالعز، لاعب مونزا الإيطالي، وأمير حسن، لاعب نيميخين الهولندي، لمشاركتهما مع نادييهما، على أن ينضما للمعسكر، غدًا، الاثنين، ترامنًا مع فترة التوقف الدولي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال، حيث يستهل مشواره بمواجهة اليونان يوم 19 نوفمبر، قبل مواجهة قطر يوم 22 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة بنما يوم 25 من الشهر نفسه.