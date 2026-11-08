التضامن: جمعية أهلية توفر عمارة كاملة لإقامة أسر مصابي حادث قطاري العياط لحين الاطمئنان على ذويهم

كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير عمارة سكنية كاملة لاستضافة أسر المصابين في حادث قطاري العياط، القادمين من المحافظات المختلفة، والذين يضطرون إلى البقاء بالقرب من المستشفيات انتظارًا للاطمئنان على ذويهم.

توفير أماكن إقامة مناسبة للأهالي

وقال أحمد عبدالرحمن، خلال تواجده بموقع الحادث ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات لمراسل قناة صدى البلد، إن إحدى الجمعيات الأهلية تعهدت بتوفير عمارة كاملة لاستقبال أسر المصابين، استجابة لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوفير أماكن إقامة مناسبة للأهالي طوال فترة متابعة الحالات الصحية لذويهم.

وأوضح أن ركاب القطارات ينتمون إلى محافظات مختلفة، وليسوا من محافظة واحدة، وهو ما يضع أسر المصابين القادمين من أماكن بعيدة أمام صعوبة تدبير أماكن للإقامة بالقرب من المستشفيات.

وأضاف: «ممكن يكون راكب القطار ده من أسوان، فأهله بييجوا من أسوان، وما فيش أماكن للإقامة»، مشيرًا إلى أن توفير العمارة يستهدف استقبال هؤلاء الأهالي وتخفيف الأعباء عنهم، حتى يتمكنوا من البقاء بالقرب من المستشفى ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن الجمعية تعهدت بتوفير العمارة لاستضافة الأهالي، لحين الاطمئنان على المصابين وذويهم، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتقديم الدعم والمساندة لأسر ضحايا الحادث.