مؤمن سليمان يعتذر عن استكمال مهمته مع الكرمة العراقي ويقترب من تدريب أحد أندية الدوري المصري

كشف القناة الرابعة العراقية عن رحيل المدرب المصري مؤمن سليمان عن القيادة الفنية لفريق الكرمة العراقي، بعد اعتذاره عن استكمال مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت القناة، في خبر عاجل، أن مؤمن سليمان سيغادر العراق خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للعودة إلى مصر والتوقيع مع أحد أندية الدوري المصري الممتاز، دون الكشف عن هوية النادي الذي سيقوده في المرحلة القادمة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم وجهة المدرب المصري الجديدة، والإعلان عن تفاصيل تعاقده، في ظل اقترابه من العودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز عبر تجربة تدريبية جديدة.