دفعة أوروبية في منتخب مصر.. 7 محترفين ينتظمون للتدريبات «الثلاثاء»

استقر علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على قائمة الفراعنة استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت القائمة غياب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، بينما ضمت مجموعة من أبرز العناصر المحلية والمحترفة؛ في إطار سعي الجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة تصدر المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون المحترفون في أول مران لهم مع المنتخب يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، حيث تشهد التدريبات مشاركة محمد صلاح لاعب طرابزون سبور، وعمر مرموش المحترف في توتنهام الإنجليزي، وحمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني، وإبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي، وهيثم حسن جناح سيلتيك الاسكتلندي، وحسام عبد المجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود حمدي «الونش»، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن «تريزيجيه»، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين أمام مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، حيث يسعى الفراعنة إلى تعزيز موقعهم في صدارة المجموعة الثانية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، ويتصدر الترتيب برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على أنجولا صاحبة المركز الثاني، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.