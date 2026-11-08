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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا خلال تعاملات مساء الأحد 8 نوفمبر 2026، وسط تحركات محدودة في أسعار المعدن الأصفر، وحالة من الترقب تسيطر على الأسواق العالمية.

وسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين، نحو 6225 جنيهًا للشراء و6175 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.8 ألف جنيه للشراء و49.4 ألف جنيه للبيع.

ويأتي تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد انخفاضات سابقة شهدها المعدن الأصفر، إذ هبط سعر عيار 21 بنحو 1425 جنيهًا مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال مارس الماضي، كما تراجع بنحو 175 جنيهًا مقارنة بمستوياته قبل نحو أسبوع، فيما هبط الجنيه اذلهب بنحو 1400 جنيه خلال عدة أيام.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة

سجلت أسعار الأعيرة المختلفة من الذهب خلال تعاملات مساء الأحد 8 نوفمبر 2026 مستويات متفاوتة، مع استمرار التراجع مقارنة بتداولات أمس، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

  • سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7114 جنيهًا للشراء و7057 جنيهًا للبيع.
  • سعر الذهب عيار 22: بلغ نحو 6521 جنيهًا للشراء و6469 جنيهًا للبيع.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل نحو 6225 جنيهًا للشراء و6175 جنيهًا للبيع.
  • سعر الذهب عيار 18: وصل إلى نحو 5335 جنيهًا للشراء و5292 جنيهًا للبيع.
  • سعر الذهب عيار 14: بلغ نحو 4150 جنيهًا للشراء و4116 جنيهًا للبيع.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 49.8 ألف جنيه للشراء و49.4 ألف جنيه للبيع.
  • سعر أوقية الذهب: بلغ نحو 4070 دولارًا للشراء و4069 دولارًا للبيع.

وتعكس هذه الأسعار استمرار حالة التذبذب المحدود التي تسيطر على سوق الصاغة، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع بين الأعيرة، وفق حركة التداولات والعوامل المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر.

عيار 21 يفقد 175 جنيهًا خلال أسبوع

واصل عيار 21 تسجيل تراجعات ملحوظة مقارنة بمستوياته خلال الأسبوع الماضي، بعدما انخفض بنحو 175 جنيهًا، ليصل خلال تعاملات مساء الأحد إلى 6225 جنيهًا للشراء و6175 جنيهًا للبيع.

ويعد عيار 21 المؤشر الأكثر متابعة داخل محلات الصاغة، نظرًا لانتشاره الواسع في المشغولات الذهبية، واعتماد قطاع كبير من المواطنين عليه عند شراء الذهب أو الادخار في المعدن الأصفر.

كما سجل العيار تراجعًا بنحو 1425 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر وصل إليه خلال مارس الماضي، وهو ما يعكس حجم التغيرات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، في ظل تأثرها بالتطورات الاقتصادية العالمية وحركة الأوقية في البورصات الدولية.

سعر الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات مساء الأحد نحو 49.8 ألف جنيه للشراء و49.4 ألف جنيه للبيع، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب داخل محلات الصاغة.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الراغبين في الاحتفاظ بالذهب بغرض الادخار، نظرًا لارتباط قيمته بسعر جرام الذهب عيار 21، إلى جانب اختلاف تكلفة المصنعية من منتج إلى آخر.

وتتأثر قيمة الجنيه الذهب بصورة مباشرة بتحركات عيار 21، لذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض في سعر الجرام ينعكس على قيمته الإجمالية، وهو ما يجعل متابعته ضرورية للراغبين في شراء الذهب أو بيعه.

تحركات محدودة للأوقية وسط ترقب الأسواق العالمية

تشهد الأسواق العالمية تحركات محدودة في سعر أوقية الذهب، وسط حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين، مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.

وتؤدي هذه التطورات إلى تحركات سريعة في أسعار المعدن الأصفر، إذ تتداخل العوامل الجيوسياسية مع المؤثرات الاقتصادية في تحديد اتجاهات التداول، ما يخلق موجات متتابعة من الصعود والهبوط خلال فترات قصيرة.

ويظل الذهب من أبرز الأصول التي تتجه إليها الاستثمارات في أوقات عدم اليقين، وهو ما يجعل أسعاره شديدة التأثر بالتطورات السياسية والعسكرية، إلى جانب قرارات البنوك المركزية وتحركات العملات الرئيسية ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

يختلف سعر الذهب اليوم في مصر عند الشراء من محلات الصاغة عن الأسعار المعلنة للجرام، بسبب إضافة قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتفاوت حسب نوع المشغولات الذهبية والعيار والتصميم، وكذلك من محل إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة بين 150 و300 جنيه للقطعة في المتوسط، مع اختلاف القيمة النهائية وفق طبيعة المشغولات وتفاصيل تصنيعها.

وتؤثر المصنعية بصورة مباشرة على إجمالي المبلغ الذي يدفعه المشتري، لذلك لا يكفي الاعتماد على سعر جرام الذهب المعلن وحده عند تحديد تكلفة الشراء، بل يجب معرفة قيمة المصنعية والدمغة قبل إتمام المعاملة.

وينصح بمقارنة أسعار المصنعية بين أكثر من محل صاغة، للتعرف على الفروق واختيار السعر الأنسب، خاصة أن اختلاف تكلفة التصنيع قد يؤدي إلى تفاوت ملحوظ في السعر النهائي حتى عند شراء مشغولات من العيار نفسه.

سعر الذهب

ما العوامل التي تتحكم في سعر الذهب اليوم؟

يتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، التي تحدد اتجاهات المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة، وفي مقدمتها السعر العالمي للأوقية، إلى جانب تحركات سعر الدولار ومستويات التضخم وأسعار الفائدة.

وتتمثل أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب فيما يلي:

  • السعر العالمي للأوقية: يعد من أهم محددات أسعار الذهب، إذ تنعكس تحركاته على الأسعار داخل الأسواق المختلفة.
  • سعر الدولار: تؤثر تغيرات سعر صرف الدولار في تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المصرية.
  • معدلات التضخم: تؤدي زيادة الضغوط التضخمية إلى تعزيز اهتمام بعض المستثمرين بالذهب باعتباره أحد أدوات التحوط.
  • أسعار الفائدة: تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة في توجهات المستثمرين نحو الذهب والأصول الأخرى.
  • التوترات السياسية والعسكرية: تدفع حالة عدم اليقين الجيوسياسي بعض المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الأصول الآمنة.
  • العرض والطلب: تؤثر حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة في مستويات التداول المتاحة.

الأوقية ودورها في تحديد أسعار الذهب

تستخدم أوقية الذهب كوحدة قياس عالمية لتحديد أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الدولية، ويبلغ وزنها نحو 31.1 جرام، وتمثل المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه البورصات العالمية في تسعير الذهب.

وتنعكس التغيرات التي تشهدها الأوقية على أسعار الأعيرة المختلفة، مع دخول عوامل أخرى في حساب السعر داخل كل دولة، أبرزها سعر صرف الجنيه وتكاليف التداول والطلب داخل السوق.

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