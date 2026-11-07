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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر الذهب في الإمارات مع تعاملات مساء اليوم السبت 7-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

استقرار سعر الذهب في الإمارات

واستقر سعر الذهب في تعاملات الصاغة الإماراتية بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع مع تراجع أسعار النفط وترقب إشارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

آخر تحديث لسعر الذهب 

وبلغ آخر تحديث لآخر تحديث سجله سعر الذهب في الإمارات 435 درهما إماراتيا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 490.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو  454.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 435.5 درهم إماراتي.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 373.25 درهم إماراتي.

سعر  الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3484 درهما إماراتيا.

سعر  تولة الذهب عيار 24

بلغ سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5721 درهما إماراتيا.

سعر  تولة الذهب عيار 22

سجل سعر تولة عيار 22 نحو 5298 درهما.

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع النفط وتعزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

سعر أونصة الذهب 

وصل سعر أونصة الذهب 15.256 ألف درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4065 دولارا.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر أوقية الذهب

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