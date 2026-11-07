بدون تغيير..سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في الصاغة السعودية مع تعاملات مساء اليوم السبت 7-11-2026.

سعر الذهب في السعودية

بلغ متوسط سعر الذهب في السعودية دون تغيير وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية داخل اسواق المملكة..

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 429 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 490.25 ريال سعودي للشراء و 485.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 449.25 ريال سعودي للشراء و 444.75 ريال سعودي للبيع.غ

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 429 ريال سعودي للشراء و 424.75 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 367.75 ريال سعودي للشراء و 365 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3432 ريال سعودي للشراء و 3397 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24

وسجل سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5718 ريال سعوددي للشراء و 5661 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 5241 ريال سعودي للشراء و 5189 ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 15.289 ألف ريال سعودي و 15.095 ألف ريال سعودي للشراء.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4065 دولار.