كارثة إنسانية في غزة.. انهيار 3 مبانٍ وتحذيرات من سقوط 2000 أخرين بسبب الأمطار

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب القطاع، مؤكدًا وقوع انهيارات جزئية في 3 مبانٍ، بما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار معاناة النازحين.

إدخال المعدات والإمكانات اللازمة

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الدفاع المدني أكد أن أكثر من 2000 مبنى في مختلف أنحاء القطاع باتت مهددة بالانهيار، ما لم يُسمح بإدخال المعدات والإمكانات اللازمة للتعامل مع المباني المتضررة وتأمينها، محذرًا من تداعيات استمرار هذه الأوضاع على سلامة السكان.

غرق المخيمات ومراكز الإيواء بسبب الأمطار



في سياق متصل، أشار الدفاع المدني إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة، جراء غرق عشرات المخيمات ومراكز الإيواء بمياه الأمطار، الأمر الذي يزيد من معاناة آلاف النازحين الذين يواجهون ظروفًا معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة.

وتتزايد المخاوف من تفاقم المخاطر مع استمرار هطول الأمطار، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المباني المتضررة والآيلة للسقوط، إلى جانب تضرر أماكن الإيواء المؤقتة التي تؤوي النازحين.

تحذيرات من تداعيات استمرار الأزمة



وشددت التحذيرات على أهمية السماح بإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، بما يتيح التعامل مع المباني المهددة بالانهيار، والاستجابة للمخاطر الناجمة عن الأمطار، وحماية أرواح المدنيين في مختلف مناطق القطاع.