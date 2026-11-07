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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أوتشا" تحذر من تفاقم أوضاع النازحين في غزة جراء الأمطار الغزيرة ونقص الإمدادات

الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
أ ش أ

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تفاقم أوضاع النازحين في غزة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع وتسببت في غرق مراكز إيواء، ما يضع العائلات النازحة التي تعيش في مناطق معرضة للفيضانات ومبانٍ متضررة أمام خطر مباشر، في ظل تدهور الأحوال الجوية ونقص الإمدادات الإنسانية.

وقال المكتب، في بيان نشره اليوم السبت عبر منصة إكس، إن معظم سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، لا يزالون نازحين، فيما يعيش كثيرون داخل خيام متهالكة لا توفر سوى حماية محدودة من الظروف الجوية المتفاقمة.

وأعرب المكتب عن بالغ قلقه إزاء أوضاع الأسر المتضررة بالفعل، وكذلك العائلات الأكثر عرضة لمخاطر الأحوال الجوية المتدهورة.

وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية كثفت تحركاتها لتوزيع الإمدادات الطارئة وتقديم المساعدة للأسر المتضررة، إلا أن المخزونات المتاحة لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات.

وعزا المكتب محدودية الاستعدادات إلى نقص التمويل والقيود المفروضة على مدى أشهر، محذراً من تداعيات استمرار هذه الأوضاع على الاستجابة الإنسانية.

ودعا إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات الشتاء والآليات الثقيلة وزيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لضمان استمرار تشغيل المركبات الإنسانية والمولدات الكهربائية، مشدداً على الحاجة العاجلة إلى توفير مزيد من التمويل الإنساني.

مكتب الأمم المتحدة غزة الأمطار الغزيرة

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