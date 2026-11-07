ياسر قورة: التحولات في الكونجرس الأمريكي تستدعي قراءة متأنية لتداعياتها على العلاقات مع مصر

أكد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تفتح المجال أمام تساؤلات مهمة بشأن انعكاساتها المحتملة على السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة العلاقات المصرية الأمريكية وقضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح قورة أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تقوم على شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة، مشددًا على ضرورة التعامل مع التحولات السياسية الأمريكية برؤية متوازنة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو افتراض تغير السياسات بصورة تلقائية.

وأشار إلى أهمية متابعة توجهات الحزب الديمقراطي تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتعامل مع جماعة الإخوان، خاصة في ضوء التباينات التي شهدتها بعض المواقف الأمريكية خلال فترات سابقة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المواقف الحزبية والسياسات الرسمية للإدارة الأمريكية.

وأضاف أن دراسة موقف الديمقراطيين من جماعة الإخوان لا تعني افتراض وجود توجه موحد داخل الحزب، وإنما تستهدف قراءة المتغيرات السياسية وانعكاساتها المحتملة على المصالح المصرية.

وشدد قورة على أن العلاقات المصرية الأمريكية أكبر من أن ترتبط بحزب بعينه أو بنتائج انتخابات واحدة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع مختلف المؤسسات والقوى السياسية الأمريكية، والحفاظ على المصالح المشتركة.

وأكد قورة ، أن مصر تتعامل مع المتغيرات الدولية انطلاقًا من ثوابتها الوطنية، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، واستقلالية القرار السياسي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.