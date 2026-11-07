قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
رابطة الأندية المحترفة تُهنئ علي ماهر بمناسبة توليه تدريب منتخب مصر
نتنياهو يقترب من الرحيل .. هل يُغيّر «آيزنكوت» سياسة إسرائيل تجاه فلسطين أم يسير على النهج نفسه؟
عباية تتسبّب في مصرع شاب وإصابة شقيقته بعد انقلاب دراجتهما النارية بالفيوم .. شاهد
بدر عبد العاطي يبحث مع وزير النفط الليبي تسريع مشروعات الطاقة المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لإطلاق منصة تصدير عالمية تقود الصناعة المصرية للأسواق الدولية

محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة للتسويق والتصدير يمثل ضرورة استراتيجية لإحداث طفرة حقيقية في الصادرات الصناعية المصرية، وفتح أسواق دولية جديدة أمام المصانع والشركات الوطنية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
 

وقال " المنزلاوي " فى تصريحات له : إن الصناعة المصرية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة ومنتجات متنوعة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، إلا أن العديد من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبات في الوصول المباشر إلى المستوردين العالميين، والتعرف على الفرص التصديرية، والتعامل مع متطلبات الجودة والمواصفات الدولية، وهو ما يستدعي إنشاء منصة متكاملة تتجاوز مجرد العرض الإلكتروني للمنتجات، لتصبح منظومة متكاملة لدعم وتسويق الصادرات المصرية.


وطرح المهندس محمد المنزلاوى 4 آليات مبتكرة لتنفيذ المشروع وهى :
أولاً: إنشاء منصة رقمية عالمية متعددة اللغات، تضم قاعدة بيانات للمصانع والمنتجات الصناعية المصرية، وتتيح التواصل المباشر بين المنتجين والمستوردين وسلاسل التوزيع الدولية.
ثانياً: إطلاق منظومة للتصدير الصناعي الجماعي، تتيح تجميع منتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة في شحنات موحدة، والاستفادة من التعاقدات الجماعية لتخفيض تكاليف النقل والشحن.
ثالثاً: تأسيس مراكز متخصصة بالمحافظات لتأهيل المصانع تصديرياً، ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة الدولية وتطوير المنتجات والتعبئة والتغليف وفقاً لمتطلبات الأسواق الخارجية.
رابعاً: ربط المنصة بالمكاتب التجارية المصرية بالخارج، لتوفير خريطة محدثة للطلب العالمي، ورصد احتياجات الأسواق، وتوفير فرص تعاقد مباشرة للمصانع المصرية.
وأكد " المنزلاوي " أن المشروع سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، أبرزها زيادة الصادرات الصناعية وتوفير العملة الأجنبية، ورفع معدلات تشغيل المصانع، وتقليل العجز التجاري، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وتعميق المكون المحلي، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد العالميةمشدداً على ضرورة وضع مستهدفات رقمية وجداول زمنية لزيادة الصادرات، مع إعطاء أولوية للمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

تحويل الصناعة المصرية إلى قوة تصديرية عالمية


كما أكد أن تحويل الصناعة المصرية إلى قوة تصديرية عالمية يتطلب الانتقال من مرحلة إنتاج السلع إلى مرحلة امتلاك الأسواق الدولية.

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ مستقبل وطن منصة إلكترونية حكومية الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن يوصي بضرورة تحديث المصانع وتطوير تكنولوجيا الصناعة

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق يزور موقع عماد السيد المسيح بالمغطس في الأردن

أرشيفية

إعلام عبري: آيزنكوت يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد