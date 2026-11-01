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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان لـ صدي البلد: إنتاج أول سيارة كهربائية محليا خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية متطورة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية محليا داخل مصانع شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو وسائل النقل النظيفة.

وشدد النواب، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، على أن أهمية المشروع لا تقتصر على إنتاج سيارة كهربائية جديدة داخل السوق المصرية، وإنما تمتد إلى إحياء أحد الصروح الصناعية الوطنية، وتعزيز قدرات التصنيع، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص أوسع أمام الصناعات المغذية، بما يدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة والتوسع في التصدير.

وتناولت تصريحات النواب الثلاثة، أبعاد هذا الإنجاز من زوايا مختلفة، حيث سلطت النائبة نجلاء العسيلي الضوء على أهمية توطين الصناعة وإحياء القلاع الصناعية، فيما تناول النائب أحمد سمير المكاسب الاقتصادية للمشروع وانعكاساته على فاتورة الاستيراد، بينما ركز النائب محمد سمير على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء الكوادر المصرية القادرة على امتلاك أدوات صناعة المستقبل.

نجلاء العسيلي: إنتاج السيارات الكهربائية محليا يعزز توطين الصناعة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن بدء إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصانع شركة النصر للسيارات يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعة الوطنية، ويعكس توجه الدولة نحو استعادة الدور الإنتاجي للمصانع المصرية الكبرى، وتحويلها إلى كيانات صناعية قادرة على مواكبة التطورات العالمية.

وأوضحت في تصريح لـ"صدى البلد"، أن عودة شركة النصر إلى الإنتاج في مجال السيارات الكهربائية تحمل دلالة مهمة، باعتبارها أحد الصروح الصناعية العريقة التي تمتلك تاريخا وخبرات متراكمة، مشيرة إلى أن استثمار هذه الإمكانات وتطوير خطوط الإنتاج يمثلان ركيزة أساسية لبناء صناعة سيارات حديثة في مصر.

وأضافت أن الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 45% في السيارة الكهربائية الجديدة يعكس وجود فرصة حقيقية أمام الصناعات الوطنية للمشاركة في منظومة الإنتاج، مؤكدة أهمية العمل على زيادة هذه النسبة تدريجيا، والتوسع في الاعتماد على الموردين والمصنعين المحليين.

وشددت العسيلي على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية، بما يسهم في نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية، مؤكدة أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لإحياء صناعات مغذية عديدة وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

أحمد سمير: تصنيع السيارات الكهربائية محليا يدعم الاقتصاد ويحد من الاستيراد

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق إنتاج السيارة الكهربائية بمصانع النصر للسيارات يمثل خطوة ذات أهمية اقتصادية كبيرة، في ظل ما تتيحه من فرص لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات والمكونات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وأوضح في تصريح لـ"صدى البلد"، أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية محليا يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، من خلال إحلال جزء من الواردات بمنتجات يتم تصنيعها داخل مصر، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام الشركات المحلية للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد.

وأشار إلى أن المشروع يفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من أصول الدولة الصناعية، وفي مقدمتها شركة النصر للسيارات، بما يحول هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بدلا من الاقتصار على قيمتها كأصول قائمة.

وأضاف أن زيادة المكون المحلي تمثل عنصرا حاسما في تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع، لافتا إلى ضرورة التوسع في تصنيع المكونات وقطع الغيار محليا، وعدم الاكتفاء بمراحل الإنتاج الحالية، بما يرفع القيمة المضافة ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة.

وشدد سمير على أن نجاح هذه التجربة يتطلب رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات المغذية وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يجعل مصر قادرة على الاستفادة من النمو المتزايد في سوق المركبات الكهربائية إقليميا ودوليا.

محمد سمير: إنتاج السيارات الكهربائية يضع مصر على طريق امتلاك تكنولوجيا المستقبل

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن بدء إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصانع النصر للسيارات يمثل خطوة مهمة لاكتساب التكنولوجيا الحديثة في قطاع السيارات، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تكمن فقط في تصنيع منتج جديد، وإنما في بناء قدرات مصرية قادرة على التعامل مع تكنولوجيات المركبات الكهربائية وتطويرها.

وأوضح في تصريح لـ"صدى البلد"، أن صناعة السيارات الكهربائية ترتبط بمنظومة تكنولوجية متكاملة تشمل البطاريات والمحركات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية وبرمجيات التشغيل والتحكم، وهو ما يجعل المشروع فرصة مهمة لنقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى السوق المصرية، وتأهيل المهندسين والفنيين للتعامل مع هذه الصناعات المتطورة.

وأضاف أن الشراكات مع الشركات العالمية تمثل مدخلا مهما لاكتساب المعرفة الصناعية، لكن الأهم هو توظيف هذه الشراكات في تدريب الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتها، بما يضمن عدم اقتصار التجربة على مراحل التجميع أو التشغيل، وإنما الانتقال تدريجيا إلى تصنيع المكونات الأكثر تعقيدا.

وأشار إلى أن إحياء شركة النصر للسيارات يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجال الصناعة، ودمجها مع التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد على بناء جيل جديد من الكوادر الصناعية القادرة على قيادة التطور في قطاع السيارات.

وشدد سمير على أهمية الربط بين مشروعات التصنيع الحديثة ومؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي، بما يسهم في إعداد عمالة مدربة تتناسب مع احتياجات الصناعة، مؤكدا أن امتلاك التكنولوجيا وتوطين المعرفة يمثلان الأساس الحقيقي لبناء صناعة سيارات مصرية قوية وقادرة على المنافسة.

نواب البرلمان إنتاج أول سيارة كهربائية الاقتصاد المصري

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