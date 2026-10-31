وزيرا الصناعة والكهرباء يشهدان بدء إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل مجمعة محليًا

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء إنتاج السيارة الكهربائية MAGE EV بمصانع النصر للسيارات، في خطوة جديدة لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُنتظر طرح السيارة للبيع خلال الربع الأول من عام 2027، ضمن جهود الدولة للتوسع في وسائل التنقل المستدامة، وزيادة المكون الصناعي المحلي، والاستفادة من الخبرات الفنية والكوادر الهندسية الوطنية.

وتعتمد MAGE EV على محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 163 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تبلغ 140 كيلومترًا في الساعة، وقدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر خلال 8.7 ثانية.

وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومترًا وفق معيار CLTC، وتستخدم بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 50.82 كيلوواط/ساعة، مزودة بنظام تبريد سائل لدعم كفاءة التشغيل.

كما تدعم الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال نحو 28 دقيقة، مع معدل استهلاك يبلغ 12.8 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتضم تجهيزات السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة مركزية عالية الدقة قياس 10.4 بوصة، إلى جانب سقف بانورامي قابل للفتح، وتكييف أوتوماتيكي، ومقاعد رياضية وفتحات تكييف خلفية.

وتأتي السيارة بضمان يصل إلى 7 سنوات أو 300 ألف كيلومتر، وضمان للبطارية لمدة 10 سنوات دون حد أقصى للمسافة.